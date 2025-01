Horizon Forbidden West: reportan que se posterga hasta 2022

Foto: Guerrilla Games

Este retraso se suma a otros más, como el de God of War: Ragnarok (título tentativo), que tuvieron a la actual pandemia como su enemigo número 1. Esto sin duda no sentará bien con los fanáticos de Aloy, sobre todo considerando que esta nueva entrega fue la protagonista de un State of Play hace unos meses. Ahí fuimos testigos de la alta calidad visual del juego, así como también de la nueva apariencia de su protagonista al pasar años luego del primer título.