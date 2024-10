Call of Duty Vanguard: cómo jugar el alfa en PlayStation

Después de meses de especulación, Call of Duty : Vanguard fue anunciado hoy como el nuevo juego de la franquicia. Aparte, una filtración señala que pronto habrá un alfa para usuarios de PlayStation, aunque todavía no se ha confirmado una fecha específica.

Foto: Activision

Cabe resaltar que no se sabe si habrá un alfa en otras plataformas por ahora, así que los jugadores de Xbox y PC tendrán que mantenerse a la espera de más noticias.

Lo más probable es que sepamos más del alfa en los próximos días, pero descargar el juego en PlayStation no debería ser una tarea particularmente difícil. Esto es lo que debes hacer cuando llegue el día:

Cuando salió el Alfa de Call of Duty: Black Ops, los usuarios no necesitaron una cuenta de PlayStation Plus para jugarlo, así que en teoría tampoco será necesario para Vanguard.