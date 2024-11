Mortal Kombat: Shaggy Ultra instinto ya es canon

No ha sido hoy, gracias al estreno de la película "Mortal Kombat: Battle of the Realms" donde han hecho canon al meme de " Shaggy Ultra Instinto " mediante un cameo.

El guiño se da antes de empezar la película animada. En las últimas producciones de Warner Bros. tenemos al Pato Lucas saliendo del logo del estudio y dando saltos por todos lados. Para la película animada "Scorpion's Revenge", el salto de Lucas era interrumpido por la súbita aparición de Scorpion quien le decía su clásica frase: "¡Get over here!"

Para la película "Battle of the Realms" ya no aparece Lucas y es Scorpion quien se muestra haciendo piruetas hasta que de la nada llega Shaggy diciéndole: "¡Zoinks! Get over here, man" llevándoselo fuera de pantalla. El aspecto de Shaggy es totalmente diferente, pues lo rodea un aura verde y sus ojos tienen el mismo color. Atrás se ve a Scooby-Doo sonriendo antes de que toda la pantalla se vuelva blanco por un destello que expulsa Shaggy.