Blizzard sufrió un nuevo ataque DDoS, ocasionando que nadie pueda jugar

Foto: Difusión

Varios jugadores no tuvieron paciencia con Blizzard, debido a que no es la primera vez que ocurre algo así. Un usuario, por ejemplo, dijo que había escaneado su computadora y terminó desinstalando World of Warcraft y Diablo 3, diciendo que eran "virus malo". Otra persona les reclamó el porque no iban actualizando como iban las mejoras a su servidor, para que la gente estuviera al pendiente de si las cosas se reestablecieron.