Cuenta oficial de Call of Duty confirma colaboración con Attack on Titan

Attack on Titan regresó con la segunda parte de su última temporada, ocasionando que todo el mundo pierda la cabeza y los servidores de plataformas como Crunchyroll y Funimation colapsarán. El hype fue real de poder ver nuevamente a los personajes del anime, así como ir conociendo el viaje que harán por última vez.

Con la llegada de esta temporada, Activision aprovechó la ocasión para revelar oficialmente que una colaboración entre Call of Duty y Attack on Titan está en camino. Al menos eso se ha dejado entrever después de ver cómo la cuenta del juego respondió a una publicación de Funimation referente al retorno del anime.

Foto: Twitter

En la publicación de Twitter, Funimation indicaba que la parte 2 de la temporada final ya está preparada para debutar, y entre las respuestas nos encontramos con la cuenta oficial de Call of Duty que respondió diciéndole: "Alístense, cadetes". Durante los últimos meses de 2021, se filtró el crossover que habría entre CoD y Attack on Titan, donde veríamos un paquete por tiempo limitado, similar a anteriores colaboraciones.

Foto: Composición

No está claro cuando se llevará a cabo la colaboración, pero se apunta a una posible revelación durante esta semana cuando arranque la mitad de la primera temporada de Call of Duty Vanguard. Puedes esperar que este paquete llegue a un precio de 2400 CP (Call of Duty Points) como ya ha sucedido con otros trajes basados en licencias de terceros.