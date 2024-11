Pokémon Go dejará de funcionar en Rusia y Bielorrusia

Tras una petición del viceprimer ministro ucraniano Mykhailo Fedorov para que las empresas de juegos cesaran sus operaciones en Rusia y Bielorrusia la semana pasada, Niantic anunció que Pokémon Go dejará de funcionar en esos países.

Según la compañía, las descargas de Pokémon Go ya se han desactivado en esas regiones, y por ende el juego se suspenderá "en breve". La medida de Niantic se produce en medio de una ola de decisiones similares de otras compañías de juegos que han decidido suspender los negocios o servicios en esos países después de la invasión rusa de Ucrania a fines del mes pasado.

Foto: Captura

No obstante, algunas compañías de juegos como Bungie continúan brindando un servicio limitado para sus títulos (aunque solo ofrezcan la versión gratuita de Destiny 2). Aún así, los jugadores en Rusia ya no tienen la capacidad de comprar contenido DLC o cosméticos. Mientras tanto, otras compañías de juegos, incluyendo Epic, Ubisoft, CD Projekt Red, Take-Two, EA y otras, han dejado de vender sus juegos allí por completo.

No está claro cuánto durará la suspensión del servicio de Niantic en la región. Pero ahora que la compañía ha tomado esta decisión para fomentar una "resolución rápida de la violencia y el sufrimiento en Ucrania", no habrá servicio de Pokémon Go en Rusia o Bielorrusia hasta que se pueda negociar algún tipo de acuerdo de paz.