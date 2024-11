Descubren que ElXokas tenía cuenta falsa para insultar en redes

Foto: Difusión

Desde entonces, parece que las cosas ya se habían " tranquilizado " con ElXokas. Sin embargo, recientemente un grupo de usuarios se percató que durante una transmisión realizada por el influencer, se pudo ver por unos breves segundos la pantalla de inicio de Twitter pero de una cuenta que no era la del streamer. Al darse cuenta de su error, ElXokas rápidamente cerró la ventana, pero ya muchos se habían percatado de un detalle curioso.

Por supuesto que, los memes y burlas no se hicieron esperar, haciéndose viral una imagen donde vemos a Tony Stark señalando con el dedo y el texto: "¿Y cómo sé que tú no eres una cuenta de ElXokas?". Ante la presión de diversos espectadores en una transmisión, ElXokas no tuvo de otra que hablar sobre este polémico tema asegurando sentirse orgulloso de haberlo hecho y que podía aplastar a los que lo critican con cada tuit.