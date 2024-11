¿Regresa Age of Mythology? Filtradores parecen saber algo

Microsoft no parece haberse olvidado de la gran importancia que tuvo Age of Mythology en la vida de muchas personas, ya que en 2014 lanzaría un remake con gráficos HD, mejor resolución y junto a la primera expansión. Esta versión inédita devolvió los años de gloria de la saga, al punto que Microsoft estrenaría una nueva expansión llamada "Tale of the Dragon" dedicada a la mitología china.

Foto: Twitter

Adam Isgreen, director creativo en World's Edge, los co- desarrolladores de Age of Empires IV, mencionaron en 2021 que no se han olvidado de Age of Mythology y que el nombre siempre sale en temas de conversación. "Lo he dicho antes y lo diré otra vez, no me he olvidado de Age of Mythology. Aparece todo el tiempo" dijo en su momento Isgreen