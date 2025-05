Si te gustó The Last Of Us, amarás este videojuego postapocalíptico que en PlayStation cuesta menos de 6 dólares

Con el estreno de la segunda temporada de The Last Of Us, la serie, muchos se han embarcado en jugar las aventuras de Ellie y Abby, pero, si te quedaste con ganas de más tramas postapocalípticas, entonces PlayStation tiene para ti una rebaja histórica de uno de los títulos más famosos y queridos por los fans de este género: Metro Exodus.

¿Cuanto cuesta Metro Exodus en PlayStation Store?

La oferta por Metro Exodus, de momento, se encuentra solamente en la PlayStation Store, con un precio súper accesible para los fanáticos de los mundos postapocalípticos, así como del subgénero del Survival Horror y de los FPS (First Person Shooter).

En ese sentido, la edición estándar de Metro Exodus, es decir, el juego base, lo puedes disfrutar desde los US$ 5.99 dólares. Ten en cuenta que este título desarrollado por 4A Games (y distribuido por Deep Silver) cuenta con dos DLC que expanden aún más la historia de Artyom y sus amigos en medio del infierno nuclear ruso.

Este es el precio de infarto de Metro Exodus en PlayStation Store.

¿De qué trata Metro Exodus?

Metro Exodus es un juego de disparos en primera persona (FPS) que está ambientando en un mundo devastado por la guerra nuclear, específicamente en Rusia, donde los humanos sobrevivientes se vieron forzados a refugiarse en los subterráneos del metro y en estos lugares tratar de levantar o esbozar algún indicio de civilización, con las ventajas y peligros que esto conlleva.

En Metro Exodus, Artyom, el héroe de la saga, tiene inquietud por descubrir qué hay más allá de los canales del metro de Moscú, sobre todo, luego de escuchar una transmisión radial fuera de la otrora capital rusa.

En el mundo de Metro, salir al exterior es mortal, ya que el aire contaminado por la radiación puede matar a los humanos, por lo que deben hacerlos portando máscaras con filtros de oxígeno cuya duración es muy limitada.

Pronto, esta inquietud lo llevará a él, su esposa Anna y un grupo de camaradas leales a atravesar una serie de peligros hacia el este de Rusia donde cree que, al ser una zona poco poblada, esta no se habría visto afectada por la guerra nuclear, siendo un ambiente ideal para llevar una vida al aire libre.

En ese trayecto, el protagonista y sus amigos no solo tendrán que luchar contra las criaturas monstruosas producto de la radiación y otros fenómenos paranormales, sino también descubrir la cara más oscura de la humanidad que, con tal sobrevivir, despertó su lado más oscuro.

¿Cuántos juegos tiene la saga Metro?

La saga Metro cuenta con tres entregas oficiales: Metro 2033 lanzado en 2010, Metro: Last Light publicado publicado en 2013, el recopilatorio de ambos Metro: Redux de 2014 y Metro Exodus, que fue estrenado en 2019.