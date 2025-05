El detalle del final de The Last Of Us 2 que prepara el camino para uno de los momentos más esperados en la temporada 3

Con la emisión del capítulo 7, llegó a su fin la segunda temporada de The Last Of Us y durante el estreno de este episodio nos reveló algunos detalles que serán cruciales en el desarrolla de la tercera temporada, sobre todo, al contar la historia de Abby.

El detalle de The Last Of Us 2 que se verá en la temporada 3

En el final de temporada de la serie producida por HBO (y transmitida en streaming vía MAX), vemos un detalle que, siendo honestos, solo los fans del videojuego de Naughty Dog pueden reconocer. Y es que mientras Ellie (Bella Ramsey) y Jesse (Young Mazino) recorren las calles de Seattle quedan impresionados con los enormes murales de La Profeta que los Serafitas pintaron.

Este momento deja impresionada a la chica quien comienza a darse cuenta lo fanáticos que son los "Scars", sin embargo, cuando ambos personajes disertan sobre la presencia de esta comunidad, se abre la toma mostrándonos edificios que están conectados por un puente levantado a gran altura.

Esto puede parecer nada, pero para los fans del videojuego exclusivo para PlayStation (ahora también disponible para PC vía Steam), esto es un punto de suma importancia en la historia de Abby, la cual tendrá que recorrer estas estructuras creadas por los Serafitas para evitar que Lev, su nuevo compañero y quien la ayudará a reconciliarse consigo misma, pueda pasar sin ser detectada por "Los Lobos" (W.L.F.).

Sin embargo, lo importante de este momento es que Abby (Kaitlyn Dever) tiene fobia a las alturas, por lo que no solo será un camino peligroso para llegar a un destino, sino que será una lucha contra sí misma para vencer un miedo que la supera.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de The Last Of Us?

Como ya se ha vuelto costumbre en las plataformas de streaming, el estreno de la tercera temporada de The Last Of Us se hará esperar (como sucedió con esta segunda temporada o como con La Casa del Dragón), por lo que se prevé que la misma será lanzada, o bien para finales de 2026 o para el primer trimestre de 2027.

Un tiempo que resultará una eternidad, sobre todo, teniendo en cuenta que el final de de la segunda temporada dejó muchos cabos sueltos, pero, eso sí, está confirmado que tendrá más capítulos que la última.

¿De qué tratará la temporada 3 de The Last Of Us?

La segunda y tercera temporada, abarcarán todos los sucesos que tuvieron lugar en el videojuego The Last Of Us Part II, el cual está dividido en tres arcos: en el primero arco, jugamos con Ellie quien emprende un camino de venganza tras la muerte de Joel Miller (Pedro Pascal) hasta la pelea con Abby y la muerte de Jesse a manos de esta.

El segundo arco, relata algunos flashbacks de Abby tras la muerte de su padre a manos de Joel para salvar a Ellie y sacarla del hospital de Salt Lake. Luego de esto, abarca los tres días en Seattle al lado de Lev, lo que conducirá a enterarse que sus amigos perdieron la vida a manos de Ellie y Tommy Miller (Gabriel Luna).

El tercer arco, (una posible cuarta temporada), tiene lugar tiempo después, cuando Ellie, disuadida por Tommy, retoma su camino de venganza buscando a Abby en Santa Bárbara, California. donde escapó con Lev tras las guerra entre Los Lobos y Serafitas.