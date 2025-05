'The Last of Us', temporada 2, episodio 6: hora de estreno en cada país y avance del capítulo

Incluso con algunos cambios hechos por los autores en la serie, la temporada 2 de 'The Last of Us' tiene a miles de personas pendientes en todo el mundo. Este domingo se emitirá el penúltimo capítulo, por lo que el fin está cada vez más cerca. ¿Cómo acabará la exitosa serie de HBO Max?

El episodio 6 de 'The Last of Us' es una de las más esperadas debido a que Joel (Pedro Pascal) estará de regreso. Con la confirmación de su aparición en una especie de flashbacks, la audiencia debe estar preparada para vivir momentos emotivos, pero que resultarán clave en la historia.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de 'The Last of Us', segunda temporada?

El sexto capítulo de la segunda temporada de 'The Last of Us' se emitirá el domingo 18 de mayo en la plataforma digital de HBO MAX y también por la señal en televisión. A continuación, los horarios de diferentes países de Sudamérica para que no te lo pierdas.

Argentina: 10:00 p.m. (ART) – Domingo 18 de mayo

Bolivia: 9:00 p.m. (BOT) – Domingo 18 de mayo

Brasil: 10:00 p.m. (BRT) – Domingo 18 de mayo

Chile: 10:00 p.m. (CLT) – Domingo 18 de mayo

Colombia: 8:00 p.m. (COT) – Domingo 18 de mayo

Ecuador: 8:00 p.m. (ECT) – Domingo 18 de mayo

Paraguay: 9:00 p.m. (PYT) – Domingo 18 de mayo

Perú: 8:00 p.m. (PET) – Domingo 18 de mayo

Uruguay: 10:00 p.m. (UYT) – Domingo 18 de mayo

Venezuela: 9:00 p.m. (VET) – Domingo 18 de mayo

Guyana: 9:00 p.m. (GYT) – Domingo 18 de mayo

Surinam: 10:00 p.m. (SRT) – Domingo 18 de mayo

Avance del capítulo 6 y qué esperar

El episodio 6 de 'The last of us', temporada 2, se centrará en los flashbacks, explorando así eventos que ocurrieron durante el salto temporal de cinco años entre la primera y segunda temporada. Se profundizará en la relación entre Joel y Ellie, donde la escena del museo espacial para celebrar su cumpleaños tomará protagonismo. Asimismo, Ellie también descubrirá lo que sucedió en el hospital de Salt Lake City.

El capítulo 6 pausará por un momento la narrativa principal luego del encuentro entre Ellie enfrentándose a Nora y la nueva amenazada relacionada con la infección por Cordyceps.