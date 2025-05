¿Cuándo se estrena la tercera temporada de 'The Last of Us' en HBO Max?

La segunda temporada nos dejó el fin de la historia de Joel en 'The Last of Us' y para la tercera, Abby y Ellie tendrán mayor protagonismo. Los capítulos estarán nuevamente en HBO y HBO Max.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de 'The Last of Us'?

La serie The Last of Us, una de las adaptaciones más aclamadas de un videojuego, emociona con su narrativa postapocalíptica y personajes con una historia muy profunda cada uno de ellos. Tras el éxito de su primera temporada en 2023 y el fin de la segunda edición confirmaría que la narrativa continuará con en Ellie y Abby.

HBO confirmó la renovación de 'The Last of Us' para una tercera temporada el 9 de abril de 2025; sin embargo, aún no sea anunciado la fecha de estreno en la plataforma digital.

Considerando el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda, y teniendo en cuenta factores como el trabajo de la producción, el rodaje y la postproducción, la tercera temporada podría llegar a principios de 2027 o finales de 2026.

Craig Mazin también confirmó que la próxima temporada de 'The Last of Us' tendrá mayor cantidad de capítulo a comparación de la anterior, por lo que se espera que se profundice más en la historia detrás de los personajes principales.

¿De qué trata la tercera temporada de 'The Last of Us'?

En la tercera temporada de 'The Last of Us' se continuarán explorando sobre los eventos ocurridos en el videojuego de The Last of Us Part II. De este modo, se esperan capítulos desde la perspectiva de Abby, personaje clave en la historia en general.

Confirman tercera temporada de 'The last of us'. | Foto: Captura