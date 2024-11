'LLOVIERON' PAVOS en las zonas más remotas de Alaska por Thanksgiving: El bonito gesto del Día de Acción de Gracias

En las vastas y remotas extensiones de Alaska, donde la red eléctrica y los servicios de entrega parecen un lujo lejano, una residente se ha convertido en la salvadora del Día de Acción de Gracias. Esther Keim , una mujer con un espíritu intrépido y una piloto excepcional, ha llevado a cabo una misión única durante tres años consecutivos: arrojar pavos congelados desde las alturas para que aquellos que no pueden acceder a tiendas de comestibles celebren una cena festiva digna.

En Alaska, solo el 20 % es accesible por carretera, y las duras condiciones invernales obligan a los residentes rurales a usar aviones, motos de nieve o ríos congelados. Foto: Facebook de Alaska Turkey Bomb.

El transporte por carretera en estas zonas es prácticamente imposible durante el invierno, y muchos residentes, que no cuentan con un sistema de caminos cercano, se ven obligados a conformarse con lo que pueden conseguir localmente. Pero el vuelo de Keim se ha convertido en un puente entre los hogares y las festividades. "Puedes volar si no necesitas aterrizar", explicó, destacando cómo su servicio aéreo se volvió esencial para quienes no tienen otras formas de viajar.