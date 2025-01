De esta MANERA puedes obtener tu PERMISO DE TRABAJO antes de que se SUSPENDA el Parole Humanitario en EEUU

El proceso para obtener el permiso de trabajo involucra la presentación de documentos ante USCIS, así como la verificación de tu elegibilidad. Es importante estar al tanto de los plazos y de cualquier cambio en las políticas migratorias, ya que la suspensión del Parole Humanitario podría afectar a muchos solicitantes. No dejes pasar la oportunidad de regularizar tu situación laboral antes de que se implementen nuevos cambios.

La decisión de Joe Biden de no extender el Parole Humanitario se debe a factores como el control de la llegada de miles de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. De manera, que esta suspensión fue anunciada como una medida para hacer frente a la creciente migración irregular y para evitar el abuso del sistema de parole, que permitía a los migrantes ingresar temporalmente al país por razones humanitarias o de emergencia.

Es así que el Parole Humanitario no se extenderá a quienes hayan permanecido dos años en suelo norteamericano, por lo que los beneficiarios en cuestión tienen ese plazo de tiempo en cuestión para regularizar su estatus migratorio, entre ellos, solicitar un permiso de trabajo . Para hacerlo, sigue estos pasos:

Es importante mencionar que las condiciones y la extensión del parole pueden cambiar según las políticas migratorias vigentes. Además, está sujeto a modificaciones según la administración de turno y las circunstancias de los países involucrados. Por lo que esta no extensión de tiempo por parte de Biden, podría tal vez cambiar con el nuevo gobierno de Donald Trump; sin embargo, todo indica que no el republicano no apoyaría dicho programa migratorio de protección.