BUENAS NOTICIAS, inmigrantes: ¿Pagan IMPUESTOS los indocumentados en EE. UU.? Descubre los BENEFICIOS

En medio del debate sobre la inmigración en Estados Unidos , una realidad clave a menudo pasa desapercibida: los inmigrantes indocumentados no solo son parte integral de la fuerza laboral , sino que también contribuyen de manera significativa a la economía del país. A pesar de su estatus, miles de millones de dólares en impuestos son aportados cada año por estas personas , quienes, a través de diversas vías, cumplen con sus obligaciones fiscales. Pero, ¿por qué lo hacen y qué beneficios trae consigo este cumplimiento?

En esta nota, exploraremos cómo los inmigrantes indocumentados , a pesar de no tener un estatus legal, juegan un papel vital en la economía estadounidense y cómo el pago de impuestos puede influir en su futuro y en el de sus familias.

El National Immigration Law Center subraya que el pago de impuestos no solo implica cumplir con las normativas fiscales, sino que también ayuda a los inmigrantes a mostrar un 'buen carácter moral' en caso de que deseen regularizar su situación migratoria en el futuro.

Indocumentados han pagado más impuestos que varios multimillonarios. Imagen: X.

Un informe del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) revela que los inmigrantes indocumentados contribuyen alrededor de $96,700 millones en impuestos . De esta cantidad, $59,400 millones corresponden al gobierno federal, incluyendo impuestos sobre los ingresos y aportes a los programas de Seguro Social y Medicare. Además, se calcula que aportaron $37,300 millones en impuestos estatales y locales.

Es fundamental resaltar que los inmigrantes indocumentados tienen la obligación de pagar impuestos federales sobre sus ingresos, sin importar su situación migratoria. Aunque no tienen acceso a un número de Seguro Social, pueden solicitar un ITIN al IRS para presentar sus declaraciones fiscales. No obstante, el ITIN no cambia su estatus migratorio ni les otorga autorización para trabajar.