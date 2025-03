¡Duro golpe para Donald Trump! Periodista de The Atlantic revela los planes de guerra compartidos en Signal

Las polémicas que envuelven a Donald Trump y su administración parecen no tener fin. Tras haber difundido mensajes comprometedores relacionados con posibles ataques de guerra , Jeffrey Goldberg , periodista de The Atlantic , publicó lo s detalles específicos de estos planes . ¿Qué se sabe al respecto? En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con el tema.

Según France24 , el miércoles 26 de marzo , The Atlantic publicó la charla completa de Signal entre los altos funcionarios de seguridad nacional del jefe de Estado . En ella, el Secretario de Defensa , Pete Hegseth , detalló el momento exacto de los lanzamientos de los aviones de guerra y cuándo caerían las bombas, antes de que los pilotos llevaran a cabo los a taques contra los hutíes de Yemen en nombre de Estados Unidos .

Esta revelación ocurrió tras dos días intensos, donde los principales miembros del gabinete de inteligencia y defensa de Trump intentaron explicar cómo detalles, que deberían haber sido clasificados, acabaron en un chat no clasificado de Signal que también incluyó al editor en jefe de The Atlantic , Jeffrey Goldberg. Siendo así, algunos de los detalles de los planes de guerra son los siguientes:

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que no se compartió información clasificada en el chat de Signal. Por su parte, Hegseth no ha querido decir si publicó datos clasificados, limitándose a evadir las preguntas y asegurando que no reveló "planes de guerra".