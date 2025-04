Grandes BENEFICIOS para inmigrantes: así puedes abrir una CUENTA BANCARIA si no eres residente permanente

Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos puede parecer un reto si no se cuenta con residencia permanente. Sin embargo, muchas instituciones financieras permiten a los inmigrantes , incluidos estudiantes internacionales, trabajadores temporales y titulares de visas, acceder a servicios bancarios sin necesidad de una Green Card.

Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), tener una cuenta bancaria facilita el manejo de tus finanzas personales , desde recibir pagos hasta construir historial crediticio en el país .

Sí. Varios bancos en EE. UU. ofrecen opciones para personas sin residencia permanente o Green Card. Entidades como Bank of America y Chase permiten a no residentes abrir cuentas, siempre que presenten la documentación adecuada. Estas cuentas están diseñadas para adaptarse a las necesidades de personas con visas temporales o con estatus migratorio legal, pero no permanente.