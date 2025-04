Donald Trump celebra 100 días como presidente: ¿Cómo afectaron sus medidas a los inmigrantes de Estados Unidos?

Donald Trump cumple 100 días como presidente de Estados Unidos y sus estrategias antiinmigrantes han sido tan fuertes como al inicio de su mandato. Centrándose en la promesa de erradicar a cada residente ilegal del país norteamericano, en esta nota te comentamos cuáles fueron sus medidas y cómo afectaron a la comunidad inmigrante.

Eliminación de protecciones para inmigrantes

Según la agencia de noticias EFE, ante la necesidad de acelerar los arrestos y detenciones de inmigrantes, la administración de Donald Trump intentó eliminar programas beneficiarios para inmigrantes, muchos de ellos creados durante el gobierno de Joe Biden. Algunos de estos son el Parole Humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, así como el Estatus de Protección Temporal y la aplicación CBP One.

Por consiguiente, gran parte de la comunidad inmigrante se encuentra en un limbo migratorio a la par que los tribunales deciden la legalidad de los programas. El otro porcentaje de inmigrantes, por su parte, experimenta una situación migratoria irregular difícil de digerir.

Arresto de inmigrantes en Guantánamo y El Salvador

En febrero, el Gobierno de Estados Unidos hace uso de la base naval en Guantánamo para arrestar a inmigrantes, trasladándolos al lugar desde centros de detención de ICE. Al inicio enviaron 178 inmigrantes venezolanos, quienes estuvieron encarcelados antes de ser deportados a Venezuela ante las demandas de organismos internacionales.

No obstante, dicho rechazo no detuvo la estrategia. Según The New York Times, la administración de Trump ha continuado enviado inmigrantes a la base naval, encontrándose 45 personas en el centro de detención a la fecha.

Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para arrestar a inmigrantes

Trump decidió hacer uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual se utilizaba únicamente en tiempos de guerra, para expulsar a inmigrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador. En total, el gobierno envió a más de 200 personas al lugar sin brindarles la posibilidad de apelar sus casos, lo que generó rechazo en grupos como Human Rights Watch y enfrentamientos judiciales.

El Tribunal Supremo decidió intervenir con urgencia para resolver las demandas en contra del uso, ordenando una pausa temporal de las expulsiones. Sin embargo, Donald Trump ignoró estos requerimientos, acusándolos de intervenir con sus estrategias y tildando a cada juez en su contra de "insubordinado".