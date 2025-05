Real ID: ¿Cómo afecta tu vida y qué sucede si no cuentas con este documento oficial en Estados Unidos?

La Ley de Identificación Real, o Real ID, es un documento oficial estadounidense que establece estándares de seguridad más altos para las identificaciones y licencias de conducir. Según el medio de comunicación Common Cause, aunque no afecte mucho no tener la Real ID, viajar podría ser más complicado. Esto debido a que esta identificación te permite identificarte para abordar vuelos comerciales.

Asimismo, es necesaria para acceder a algunas instalaciones federales e ingresar a ciertas plantas nucleares. Dado que el Departamento de Seguridad Nacional se compromete a aplicar la Ley Real ID, toda persona mayor de 18 años deberá contar con este documento. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con este tema.

¿Cómo surgió la idea de contar con una Real ID?

Según la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la Ley Real ID surgió a raíz del ataque del 11 de septiembre y fue implementada con el fin de establecer estándares para la emisión de fuentes de identificación, como licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Gracias a esta, se han reforzado la seguridad para la emisión y producción de licencias, prohibiendo que las agencias federales acepten licencias e conducir o tarjetas de identificación que no cumplan con las normas, sean estas físicas o digitales.

Gracias a la Real ID, se establecen estándares mucho más altos para el proceso de identificación, mejorando la seguridad del país.

¿Cómo obtener la Real ID?

El gobierno de Estados Unidos comenta que el proceso para solicitar la Real ID, así como los documentos relacionados al trámite, es diferente dependiendo de cada estado. Aún así, en la mayoría de ellos, la Real ID se debe tramitar en la misma oficina que emite las licencias e identificaciones regulares, el Departamento de Vehículos Motorizados.

Acércate al Departamento de Vehículos Motorizados para obtener la Real ID.