Pánico en Washington: tiroteo en parque Harry Todd dejó siete personas heridas

Centenares de personas fueron testigos de un atentado en el parque Harry Todd, ubicado en Washington. De estas, siete resultaron heridas y los testigos que se encontraban en la zona contaron los momentos de pánico vividos en la zona. La policía local está en proceso de investigando las causas y a los autores de este incidente.

Disparos en un parque de Washington

El Departamento de Bomberos y Rescate de West Pierce comunicó a los medios que este hecho ocurrió el pasado miércoles a las 9 p. m. Las siete personas heridas son de género masculino y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales, mientras que las dos restantes fueron transportadas en vehículos particulares. Según la policía, tres de las víctimas se encuentran en estado crítico.

Policía local investigando la escena del suceso. Cortesía: Kommo News

Jayde, testigo que se encontraba en la zona, comentó a un medio local que, al momento de la balacera, estaba en compañía de un amigo: “Estábamos muy asustados y llevábamos un bebé con nosotros. Había varias familias intentando esconder a sus hijos detrás de los árboles”. Además, relató lo que ocurrió con las personas que paseaban por el parque: “De repente, oías a todos gritando, llorando, y a los padres preguntando: ‘¿Dónde están mis hijos?’, intentando encontrarlos. Fue una experiencia horrible”.

Autoridades investigando la causa del enfrentamiento armado para capturar a los culpables. Cortesía: Kommo News

El sargento de las fuerzas del orden Charles Porche señaló que durante la descarga de balas, entre 100 y 200 personas se encontraban en el parque. Además, aún no encuentran la causa de este hecho ni a los culpables. Lo calificó como: "Es una de las grandes tragedias, ¿verdad? No queremos que nadie sea baleado y luego tenemos siete víctimas como resultado de este acto de violencia que, hasta ahora, no sabemos por qué ocurrió".