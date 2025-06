Confirmado | Estados Unidos despliega el USS Gerald Ford al Mediterráneo mientras el conflicto entre Irán e Israel aumenta

El gobierno de Estados Unidos informó que el USS Gerald R. Ford será desplegado en el Mediterráneo la próxima semana, convirtiéndose en el tercer grupo de portaaviones estadounidenses en ser enviado a Europa, cerca de Oriente Medio, en medio de un creciente conflicto nuclear entre Irán e Israel. ¿Cuál es la razón de esta medida? ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

Estados Unidos despliega portaaviones de la Armada Nacional en el Mar Mediterráneo

Según fuentes del gobierno estadounidense en conversaciones con The New York Post, el despliegue de portaaviones estaba planeado desde el año pasado. No obstante, medios de comunicación advierten que, independientemente de que el plan había sido elaborado con antelación, nada garantiza que no sea visto como una "señal equívoca de las crecientes tensiones globales en torno a los actuales ataques aéreos entre Israel e Irán".

Así pues, se espera que el USS Gerald R. Ford se una al USS Carl Vinson, portaavión que ya se encuentra en el Golfo Pérsico. Cabe mencionar que, además de esta decisión, se han enviado aviones cisterna de reabastecimiento aéreo a la región europea y que, mientras esto ocurre, buques de guerra han abandonado la base naval estadounidense en Bahréin como parte de un movimiento militar.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos en medio del conflicto de Irán e Israel?

Como se mencionó en líneas anteriores, el gobierno de Estados Unidos aumentó la presencia militar alrededor de Irán en los últimos días. Según informó Middle East Monitor, más de 30 tanques de reabastecimiento aéreo, propios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, volaron a través del Atlántico esta semana.

Pese a que el Pentágono aclaró que esta estrategia tiene fines defensivos, el Wall Street Journal informa que esta medida podría ser clave para que Trump decida unirse a los ataques de Israelí contra Irán, de ser el caso.