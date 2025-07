Tensión en California: piloto de Delta Airlines es capturado por los agentes federales tras aterrizar en el Aeropuerto de San Francisco

Los aeropuertos de Estados Unidos son lugares que miles de viajeros utilizan para desplazarse dentro del país o visitar otras naciones. Los agentes federales y las fuerzas del orden pueden ingresar a revisar tanto a los pasajeros como a los trabajadores y pilotos, como sucedió con una persona en San Francisco tras aterrizar de un vuelo procedente de Minneapolis.

Detención en un aeropuerto de California

Un vuelo procedente de Minneapolis aterrizó el pasado sábado 26 de julio a las 9:35 p. m. Tras el aterrizaje, un grupo de agentes federales y policías irrumpió en el avión con una consigna: detener al copiloto que se encontraba en la cabina. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en California.

La aeronave era un Boeing 757-300 de la compañía Delta Airlines. Una pasajera fue testigo y narró lo sucedido a un medio de comunicación local: "Un grupo de personas con placas, armas y chalecos de diferentes agencias avanzó por el pasillo hacia la cabina de pilotaje". La misma fuente indicó que eran aproximadamente 10 efectivos pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con Fox Business, las autoridades no han revelado la identidad del presunto acusado, pero las investigaciones apuntan a que este sujeto estaría relacionado con acusaciones de abuso sexual infantil. En este operativo participaron el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento del Sheriff del Condado de Contra Costa y la policía local.

Delta Airlines

Por ahora, la empresa no se ha pronunciado ni en redes sociales ni por otros canales sobre la situación. Los medios de comunicación que intentaron obtener declaraciones no recibieron respuesta y no se ha confirmado que el piloto tenga antecedentes penales. Tampoco se descarta que este operativo esté relacionado con su estatus migratorio, aunque no hay información clara sobre su situación legal en el país.