Indignación en San Francisco: empresa de South Bay reclamó ante la detención de uno de sus empleados por ICE

Las detenciones que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos no se detienen. Con el objetivo de deportar a todos los extranjeros sin documentos, operan en diferentes lugares, incluidos edificios públicos y privados. En California, una trabajadora de una compañía local fue detenida tras acudir a un tribunal migratorio, lo que desató la molestia de su empleadora.

Empresa de South Bay rechazó esta intervención

Kristi Nadeau es vicepresidenta sénior de Pivot Interiors, una compañía que se especializa en brindar diferentes servicios en varios condados de California. Cuenta con varios trabajadores que, día a día, buscan salir adelante en South Bay para sobrevivir. Uno de sus empleados acudió a una audiencia de inmigración en San Francisco, pero fue capturado por agentes federales pese a mostrar sus documentos legales que acreditaban su permanencia en Estados Unidos.

Pivot Interiors destaca los valores que lo caracterizan: Integridad, respeto, curiosidad, trabajo en equipo y responsabilidad. Foto: Pivot Interiors

Fue retirado con esposas a inicios de julio de 2025. Informes locales señalaron que trabajaba como instalador y tenía sus papeles en regla. "Estoy desconsolada", fueron las palabras de la ejecutiva. Expresó su tristeza por lo sucedido: "Honestamente, me puse a llorar al enterarme de todo esto. Simplemente no lo podía creer". Añadió que verificó su estatus legal con el programa E-Verify y todo había salido limpio. Tenía un permiso laboral vigente hasta 2029 y no presentaba antecedentes penales.

También criticó las acciones tomadas por el personal de migraciones y pidió tomar medidas: "Estos no son inmigrantes ilegales. Son gente trabajadora. Son buenas personas. No son delincuentes. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que concienciar a la gente de que esto está sucediendo". Hasta el día de hoy, la compañía no conoce su paradero y la detenida declaró a su empleadora que la obligaron a firmar un documento de autodeportación.

Análisis de un abogado

Andrew Newcomb, abogado de inmigración, dio sus apreciaciones sobre este contexto para el medio de comunicación NBC: "Han ampliado la definición de lo que constituye un extranjero que llega al país para incluir a cualquiera que haya estado en el país por menos de dos años". Recomendó a los extranjeros no ignorar sus audiencias judiciales y sugirió que, días antes de la entrevista, pidan un aplazamiento o comparezcan virtualmente.

"Puedes conseguir plantillas para la comparecencia en vídeo o una continuación, y hay una presentación en PowerPoint que explica exactamente cómo completarla y dónde enviarla por correo", expresó el magistrado. Desde que ICE inició con las capturas en las salas judiciales, muchos foráneos han considerado no asistir por miedo a ser arrestados.