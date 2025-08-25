Piden indulgencia: millones de personas piden reconsiderar el caso de inmigrante involucrado en un accidente en Florida

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Cuando se trata del ámbito automovilístico, tanto el conductor como el peatón deben tener cuidado de no cometer infracciones y siempre respetar las reglas de tránsito. Esto no ocurrió en Florida, donde un inmigrante indocumentado enfrenta varios cargos por homicidio tras provocar un lamentable hecho en Fort Pierce.

Piden piedad a Singh

Una petición publicada en el portal digital Change.org y dirigida al gobernador Ron DeSantis exige que tanto él como la Junta de Clemencia Ejecutiva de Florida vuelvan a analizar el caso de Harjinder Singh y los cargos por homicidio ocurridos el pasado 12 de agosto del presente año.

Harjinder Singh ingresó a la cárcel del condado de St. Lucie el 22 de agosto de 2025. Foto: Oficina de Sheriff del Condado de St. Lucie

El acusado es un inmigrante indocumentado de 28 años que conducía un camión semirremolque comercial en la autopista de Fort Pierce, Florida, cuando, aparentemente, intentó dar una vuelta no autorizada, provocando un choque con una minivan. El accidente dejó como resultado la muerte de tres pasajeros, según reportes oficiales.

El acusado enfrenta tres cargos por homicidio vehicular y tres más por homicidio involuntario. Fue detenido en California el 16 de agosto y trasladado a la jurisdicción de Florida bajo el gobierno de DeSantis. El Servicio de Alguaciles concluyó que, al día siguiente del accidente, huyó junto a su pasajero Harneet Singh a Sacramento. El juez no autorizó la libertad bajo fianza, argumentando que es un ciudadano extranjero sin permiso de residencia y existe riesgo de fuga.

La carta señala: "Este fue un trágico accidente, no un acto deliberado. Si bien la rendición de cuentas es importante, la gravedad de los cargos en su contra no se corresponde con las circunstancias del incidente". El documento fue firmado por el colectivo de jóvenes Punjabi. En caso de ser declarado culpable, solicitan que la sentencia sea proporcional al delito y que se le otorgue libertad condicional tras cumplir parte de la condena.

Informes de las autoridades

Reportes oficiales señalaron que Singh ingresó a Estados Unidos de manera ilegal en 2018 por la frontera sur y posteriormente obtuvo una licencia de conducir en el estado de California. Más tarde solicitó un permiso de trabajo, el cual le fue denegado en 2020 durante el primer gobierno de Donald Trump. Esta información fue confirmada por la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.