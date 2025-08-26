María Corina Machado envía dura advertencia a Nicolás Maduro tras el envío de buques de guerra de EE. UU. al Caribe

En medio de la creciente tensión en el Caribe, la líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó una contundente advertencia al gobierno de Nicolás Maduro, señalando que el presidente estadounidense Donald Trump "no está jugando". Estas declaraciones, ofrecidas en una entrevista con Fox News, reflejan la seriedad con la que Washington está abordando el conflicto en Venezuela.

"Maduro está muy preocupado, y debería estarlo… Esto es bastante serio. Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos", declaró María Corina Machado. "Muy pocos militares en el alto rango militar están apoyando a Maduro y deben tomar una decisión".

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de colaborar con grupos narcotraficantes

Altos funcionarios de EE. UU., como el secretario de Estado Marco Rubio y el director de la DEA, Terry Cole, acusan a Nicolás Maduro y sus aliados de facilitar el narcotráfico. Rubio afirma que Estados Unidos está comprometido a combatir a los cárteles que amenazan su seguridad, mientras Cole califica a Venezuela de "estado narcoterrorista" que coopera con grupos armados como el ELN para transportar drogas hacia México y EE. UU.

Ante esta situación, durante el gobierno de Donald Trump, se fortaleció la presencia militar estadounidense en el Caribe, enviando buques de guerra, submarinos, aviones de vigilancia y más de 6.700 soldados con el objetivo de detener el avance de los cárteles en la región.

María Corina Machado exige un cambio en Venezuela con respaldo internacional

María Corina Machado subrayó que la crisis en Venezuela es una prioridad máxima para la política exterior de la administración Trump. Además, insistió en que solo un pequeño sector del alto mando militar sigue apoyando a Maduro y que estos deben decidir entre respaldar la democracia o continuar con el régimen actual.

Para Machado, el apoyo estadounidense es vital para transformar a Venezuela de una "cueva de criminales" en un país estable y próspero en la región.

María Corina Machado alerta a Maduro sobre posibles acciones de EE. UU.

Respuesta del gobierno de Nicolás Maduro y postura de Estados Unidos

El gobierno venezolano ha desestimado las amenazas de Estados Unidos, calificándolas como un "show" diseñado para desestabilizar la región. Sin embargo, la Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, reiteró que Washington está dispuesto a utilizar todos sus recursos para detener el flujo de drogas, incluyendo la presencia militar cerca de las aguas venezolanas.