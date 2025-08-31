Protestas en Virginia: un grupo de manifestantes mostraron su rechazo a ICE por realizar este evento

Las políticas migratorias que impuso Donald Trump desde que asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos se han vuelto más rigurosas y severas. Redadas, operativos, tácticas, deportaciones y detenciones se reportan cada día en distintas localidades. Ahora, ICE busca personal para integrar su equipo ofreciendo diversos beneficios, pero en Virginia muchas personas mostraron su rechazo ante esta iniciativa.

Protesta en Virginia contra ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) organizó un evento masivo en el Esports Stadium de Arlington, Virginia, con el objetivo de reclutar a miles de ciudadanos gracias a fondos adicionales aprobados por la administración Trump. Recibió numerosas solicitudes de empleo por parte de los asistentes, pero también se congregaron miles de personas que rechazaron a la agencia migratoria y sus operativos.

Esta es la sede del Esports Stadium de Arlington donde se realizó la actividad de ICE.

Diferentes medios de comunicación reportaron la asistencia multitudinaria de residentes que llevaron pancartas, megáfonos y realizaron cánticos para expresar su descontento con la actual situación social que atraviesa Estados Unidos. Tyshawn Thomas, director de capital humano de ICE, brindó más detalles sobre el programa de empleo.

El funcionario, mediante una conferencia de prensa grabada esta semana, señaló que se asignaron más de 75 millones de dólares en cuatro años para que la agencia migratoria expanda sus operaciones y pueda cumplir con los objetivos propuestos. Además, se reportó la inscripción de aproximadamente 2.000 personas para participar en el plan gubernamental.

Se sabe que existirá otra actividad similar en el estado de Utah, específicamente en Provo, en el mes de septiembre, para seguir contratando a ciudadanos que busquen apoyar a su país colaborando con la agencia federal. También, porque existen algunos beneficios que atraerían a las personas a ser parte del órgano gubernamental.

¿Cuáles son estos beneficios?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que los nuevos reclutas podrán recibir bonos de firma de hasta 50 mil dólares, reembolsos de hasta 60 mil dólares en préstamos estudiantiles para cubrir colegiaturas y un 25% adicional por las horas extras laboradas.