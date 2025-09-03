Donald Trump acusa a estas potencias mundiales de conspirar contra Estados Unidos: "Mis más cálidos saludos a..."

Durante la noche del martes 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth Social para emitir fuertes declaraciones sobre una supuesta conspiración en su contra. En su publicación, señaló directamente a China, Corea del Norte y Rusia, cuyos líderes se encontraban reunidos en Pekín durante un imponente desfile militar conmemorativo.

Donald Trump acusa a China, Rusia y Corea del Norte de conspirar contra EE. UU.

El evento marcaba el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y contó con la presencia destacada del presidente chino Xi Jinping, su homólogo ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, quienes se mostraron juntos en el palco de honor. A pesar de comenzar su mensaje con una felicitación diplomática al "maravilloso pueblo de China", Trump no tardó en lanzar una dura crítica.

Trump aprovechó la ocasión para acusar a estos líderes de estar "conspirando contra Estados Unidos", haciendo énfasis en su preocupación por la imagen de unidad que proyectaron desde la capital china. "Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un", escribió de forma sarcástica en su publicación, lo que fue interpretado como una señal de desconfianza hacia la reunión trilateral.

Donald Trump en su perfil de Truth Social.

En su mensaje, Donald Trump también cuestionó a China por no reconocer adecuadamente el papel de los soldados estadounidenses en la lucha contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Consideró que el desfile ignoró el sacrificio que Estados Unidos hizo en el conflicto, lo que, a su juicio, es una falta de respeto histórica.

Un evento con aliados orientales y mensajes diplomáticos

Además de los líderes mencionados, al desfile por el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico asistieron figuras clave de otros países asiáticos, como el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, consolidando una imagen de alianzas no occidentales en pleno crecimiento.

Dentro del marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Xi Jinping y Putin mantuvieron conversaciones diplomáticas en Tianjin, apuntando a profundizar los lazos entre Moscú y Pekín.

Kim Jong-un, fiel a su estilo, llegó en tren a Pekín con una actitud relajada, sonriente y vestido de negro. Su presencia en el desfile refuerza la narrativa de una alianza cada vez más sólida entre los tres países, en contraste con las tensiones persistentes con Washington.

Tensiones no resueltas tras la cumbre en Alaska

Este cruce de declaraciones se produce apenas dos semanas después de una reunión histórica entre Donald Trump y Putin en Alaska, un encuentro bilateral que no logró avances concretos sobre el conflicto en Ucrania. Pese a los intentos de promover nuevas negociaciones, hasta el momento no se ha materializado una reunión multilateral entre las partes involucradas.