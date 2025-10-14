DESPÍDETE de los enormes gastos: este truco en Publix te ayudará a gastar menos si vives en EE. UU.

Con la inflación afectando el bolsillo de millones de personas en EE. UU., cada pequeño ahorro cuenta. Y en el caso de Publix, una clienta frecuente demostró que es posible gastar menos si se conocen las políticas correctas y se aplican algunos trucos simples durante las compras.

Una conocida influencer compartió en su cuenta un video que rápidamente se volvió viral, donde explica cómo aprovecha al máximo las promociones y beneficios ocultos de la tienda. Lo mejor es que no se necesita una app complicada ni ser experta en finanzas: solo prestar atención y conocer las reglas del juego.

Trucos poco conocidos para ahorrar cada semana en Publix

Shai, como se identifica la usuaria en redes, explicó que una de las claves para empezar a ahorrar en Publix es revisar los catálogos mensuales que se encuentran en estantes dentro de la tienda. Estas revistas incluyen cupones de descuento que pueden combinarse con otras promociones vigentes.

Este truco en Publix te ayudará a gastar menos.

También destacó la estrategia del famoso BOGO ("Buy One, Get One Free"), es decir, "compra uno y lleva otro gratis". Esta promoción puede usarse junto con cupones, lo que significa que puedes llevar dos productos por el precio de uno y con descuento adicional si aplicas el cupón correcto.

Políticas que pocos aprovechan

Otro truco clave es utilizar la política conocida como Rain Check, que permite obtener un cupón si un producto en oferta está agotado. Gracias a esto, puedes regresar en otro momento y comprar el artículo al precio rebajado original, sin perder la promoción por falta de stock.

Por último, Shai mencionó la Promesa Publix, una política que muchos desconocen: si el precio en la góndola no coincide con el de la caja, el producto se entrega gratis. Esta garantía no solo protege tus derechos como consumidor, sino que también puede ayudarte a reducir tus gastos de forma inesperada.