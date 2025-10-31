- Hoy:
ATENCIÓN Florida: Conductores recibirán DEVOLUCIÓN de dinero por esta multa de tránsito
Conductores de Tampa podrán obtener un reembolso por multas aplicadas por error en zonas escolares. Las autoridades ya revisan los casos y enviarán avisos.
Miles de automovilistas en Florida podrían recibir un inesperado alivio económico. Las autoridades reconocieron que un grupo de multas fue emitido de manera incorrecta en zonas escolares de Tampa, por lo que se otorgará un reembolso a quienes pagaron la sanción sin corresponderles.
La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough informó que varios conductores fueron multados por estacionar en áreas cercanas a instituciones educativas durante horarios que, en realidad, no estaban bajo restricción escolar. Tras confirmarse el fallo, se procederá a la devolución del dinero o a la anulación de la infracción.
Autoridades corrigen infracciones emitidas en zonas escolares de Tampa.
¿A quiénes aplica este beneficio?
De acuerdo con el comunicado oficial, solo podrán recibir el reembolso las personas que estacionaron entre la 1:26 p.m. y las 2:56 p.m., en determinados lunes, cerca de:
- Escuela Primaria Citrus Park
- Academia Plato
- Escuela Secundaria Sgt. Smith
Ese horario coincide con días en los que no hubo salida anticipada, motivo por el cual el área no debía considerarse como zona de restricción activa. Las autoridades señalaron que ya se está notificando a los afectados mediante cartas de desestimación y mensajes en canales oficiales.
Además, la institución aseguró que continuará revisando sus procesos para evitar que este tipo de errores vuelva a repetirse.
¿Qué hacer si recibes una multa de tránsito en Florida?
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) recuerda que toda citación debe resolverse dentro de los 30 días posteriores a su emisión. Las opciones disponibles son:
- Pagar la multa
- Impugnar la infracción en la corte
- Tomar un curso de mejora del conductor
No gestionar la multa a tiempo puede resultar en costos adicionales, puntos en el historial de manejo o incluso suspensión de la licencia.
Además, el condado habilitará un canal de consultas para que los automovilistas puedan comprobar si su multa está incluida en la revisión. Los afectados deberán presentar la citación original o el comprobante de pago para facilitar el reembolso o la anulación del cargo.
Las autoridades recomiendan estar atentos a los comunicados oficiales y evitar guiarse por enlaces no verificados para prevenir fraudes. Asimismo, recordaron que el cumplimiento de las normas de tránsito en zonas escolares seguirá siendo prioritario por la seguridad de los estudiantes y la comunidad.
