ALERTA, inmigrantes: uno de cada cuatro arrestos de extranjeros se produce en este estado con leyes de inmigración estrictas
El endurecimiento de las políticas migratorias convirtió a este estado en uno de los principales centros de detención de migrantes del país, según datos oficiales.
En Texas, donde viven más de 1.6 millones de inmigrantes indocumentados, el sistema de justicia penal se ha convertido en una de las principales vías que conducen a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este fenómeno sitúa al estado entre los más activos en su colaboración con las autoridades migratorias.
Según un análisis reciente publicado por The Texas Tribune, basado en datos del gobierno federal, las detenciones locales en Texas desempeñan un papel fundamental en la transferencia de personas a los centros de detención migratoria.
Uno de cada cuatro arrestos de inmigrantes ocurre en Texas
El estudio del Texas Tribune, basado en datos del Deportation Data Project (un grupo de abogados y profesores especializados en inmigración) correspondientes de septiembre de 2023 a finales de julio de 2025, muestra que, durante ese periodo, los arrestos de ICE en Texas representaron el 24 % del total nacional.
Ejemplo del impacto humano: "Mis hijos me culpan por todo esto", dijo un hombre que vivía en Houston, tras el arresto de su esposa por un episodio de violencia doméstica que terminó en su deportación.
Crecen las detenciones de inmigrantes y el papel de las cárceles locales en Texas
La comparación entre los últimos 18 meses de la gestión de Joe Biden y los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump revela incrementos notables: el promedio diario de arrestos de ICE en Texas pasó de 85 durante la administración Biden a 176 bajo Trump.
En las regiones de ICE que abarcan ciudades como Houston y Dallas, los arrestos diarios aumentaron cerca de 30 puntos porcentuales.
Aproximadamente el 52 % de los arrestos de ICE provienen de personas detenidas en cárceles locales, cifra inferior al 61 % registrada durante la administración Biden. En cambio, las detenciones de personas sin condena previa aumentaron, pasando del 42 % bajo Biden al 59 % bajo Trump.
¿Por qué Texas se convierte en el epicentro de esta estrategia?
Analistas legales señalan que Texas, con leyes de inmigración más estrictas y un sistema de justicia penal local que coopera de manera sistemática con ICE, sirve como modelo para el fortalecimiento de la política migratoria entre la federación y los estados.
La profesora asociada de Sociología y Criminología de la University of Arkansas, Rocío Páez Ritter, señaló a Noticias Telemundo: "Lo que está ocurriendo en Texas es que parece existir un sistema que facilita ayudar a ICE a deportar personas, en comparación con otros estados como California, donde hay más resistencia".
Asimismo, los datos muestran que ciertas prisiones del estado, como la del condado de Harris, encabezan el país en "detainers" de ICE, es decir, solicitudes de retención de detenidos para su deportación.
