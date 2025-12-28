LA PEOR NOTICIA para residentes en EE. UU.: este PELIGROSO error puede hacerte perder la Green Card

Tener la Green Card brinda seguridad a los inmigrantes en Estados Unidos, pero mantenerla vigente requiere cumplir reglas estrictas y mantener la documentación al día. En las últimas semanas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió un recordatorio urgente: un error administrativo muy común está causando problemas serios para residentes permanentes.

Aunque muchos saben que deben renovar su tarjeta cada diez años, pocos recuerdan que ciertos cambios personales y logísticos, como mudanzas, deben reportarse de inmediato. Ignorar esta obligación puede derivar en solicitudes rechazadas, pérdida de correspondencia o cuestionamientos sobre la continuidad del estatus.

El error más común que te hará perder la Green Card

El USCIS enfatiza que todo residente permanente debe reportar su cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores a mudarse, utilizando el Formulario AR-11. Este es el error que cometen miles de inmigrantes: no actualizar su dirección.

No actualizar tu dirección ante USCIS puede poner en riesgo tu Green Card.

Cuando un residente no realiza este trámite, USCIS sigue enviando correspondencia importante, avisos de renovación, solicitudes de evidencia o notificaciones de entrevista, a la dirección anterior. Si el solicitante no responde por desconocimiento, la agencia puede interpretar que abandonó el trámite, resultando en negaciones automáticas.

Consecuencias graves de no reportar cambios

No recibir notificaciones puede provocar que el solicitante falte a una cita biométrica o a una entrevista, lo que puede derivar en cancelaciones del proceso o revisiones adicionales de estatus. Además, autoridades locales y empleadores utilizan la dirección registrada para verificar identidad y residencia, por lo que discrepancias pueden causar retrasos en trámites laborales, financieros o legales.

El USCIS también advierte que no actualizar la dirección constituye una violación técnica de la ley migratoria. Aunque no siempre genere consecuencias inmediatas, puede complicar el historial del residente al solicitar naturalización, ya que los oficiales revisan si se cumplieron correctamente estas obligaciones durante la entrevista de ciudadanía.

En un sistema tan detallista como el estadounidense, los aspectos administrativos son clave. Actualizar la dirección no es un simple trámite: es un requisito legal que puede marcar la diferencia entre mantener tu Green Card y enfrentar problemas graves.