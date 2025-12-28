TRAGEDIA en Navidad: inmigrante cubano muere tras el accidente del avión de carga de UPS en EE. UU.

Un inmigrante cubano que había logrado reconstruir su vida en Estados Unidos falleció el día de Navidad a causa de las graves quemaduras sufridas en el accidente del avión de carga de UPS ocurrido el mes pasado en Kentucky. Con su muerte, el número total de víctimas fatales ascendió a 15, según confirmaron autoridades estatales y locales.

Alain Rodríguez Colina se encontraba en tierra cuando la aeronave, cargada de combustible para un vuelo a Hawái, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, provocando una explosión de gran magnitud que afectó a negocios cercanos.

Quién era Alain Rodríguez Colina

Rodríguez Colina trabajaba desde 2023 en una empresa de reciclaje de residuos cercana al aeropuerto, donde había ascendido rápidamente hasta el cargo de comprador de metales. Según el CEO de la compañía, Alain se integró plenamente a la vida local, adoptando la cultura de Louisville y formando lazos con compañeros y clientes.

Fallece inmigrante cubano víctima del accidente aéreo de UPS.

Su madre y hermanos residían en la zona, mientras que su hija permanecía en Cuba. Tras el accidente, logró salir del lugar, pero sufrió quemaduras en más del 50 % de su cuerpo. Permaneció en coma inducido y nunca recuperó la consciencia. Aunque su estado parecía mejorar, empeoró repentinamente y falleció el jueves previo a Navidad.

Qué se sabe del accidente del avión de UPS

El accidente aéreo ocurrió el 4 de noviembre, cuando el motor izquierdo del avión se desprendió durante el despegue. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó posteriormente que se detectaron grietas en el punto de unión entre el motor y el ala. En el siniestro murieron tres pilotos y varias personas en tierra.

El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville alberga el mayor centro de distribución de paquetes de UPS en el mundo, lo que amplificó el impacto del accidente en la comunidad local.

Demandas y consecuencias legales

Tras el siniestro, se presentaron demandas por muerte injusta que alegan que UPS continuó operando aviones antiguos sin aumentar los controles de mantenimiento. Las acciones legales también mencionan a General Electric, fabricante del motor involucrado. Aunque UPS y General Electric evitaron comentar sobre litigios en curso, ambas empresas señalaron que cooperan con la investigación federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó dejar en tierra todos los aviones MD-11, el modelo involucrado en el accidente y utilizado exclusivamente para carga desde hace más de una década. El abogado que representa a más de 90 personas afectadas aseguró que nuevas demandas serán presentadas en las próximas semanas. "La muerte de Alain debe ser honrada haciendo que los responsables rindan cuentas", afirmó.