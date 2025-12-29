DRAMA en Navidad: un padre activó el control parental del celular y EVITÓ el secuestro de su hija en tiempo real

La tarde del 25 de diciembre estuvo marcada por el miedo y la urgencia en Porter, cuando una adolescente de 15 años desapareció mientras paseaba a su perro. Lo que parecía una salida breve terminó en una situación crítica que pudo resolverse gracias a la rápida reacción de su padre y a una herramienta clave del teléfono móvil. Al notar que la joven no regresaba a casa, la familia activó una búsqueda inmediata. En cuestión de minutos, el padre decidió utilizar el sistema de control parental del celular de su hija para rastrear su ubicación en tiempo real.

El rastreo del celular permitió localizarla a kilómetros de su casa

La señal del dispositivo condujo a una zona apartada, a casi tres kilómetros del domicilio familiar, en un área con poca visibilidad del Condado de Harris. Allí, el padre encontró a la adolescente dentro de una camioneta color granate junto a un hombre desconocido. Sin dudarlo, logró sacar a su hija del vehículo y alertó de inmediato a las autoridades. Testigos cercanos aportaron información clave sobre el automóvil, lo que permitió a la policía iniciar un operativo de búsqueda inmediato.

Un ajuste del celular permitió ubicarla y actuar a tiempo.

El sospechoso fue arrestado y enfrenta cargos graves

El individuo fue identificado como Giovanni Rosales Espinoza, de 23 años. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, el sospechoso habría amenazado a la menor con un cuchillo y la mantuvo retenida contra su voluntad. Horas después, agentes lograron localizarlo y detenerlo. Espinoza fue acusado de secuestro agravado y abuso deshonesto con un menor, y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

El sheriff Wesley Doolittle lamentó el ataque y remarcó la gravedad del hecho, especialmente por haberse producido en Navidad. La familia de la adolescente, que solicitó mantener el anonimato, confirmó que la joven se encuentra en casa, protegida y en proceso de recuperación. Las autoridades continúan investigando el caso, mientras destacan la importancia de la reacción inmediata y del uso responsable de la tecnología para prevenir tragedias.