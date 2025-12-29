SNAP alista drástico cambio para 2026 en este estado de EE. UU.: cómo te afectará y desde cuándo aplica
El programa alimenticio de EE. UU. ayuda a unas 42 millones de personas con beneficios que se entregan de forma mensual y que son un gran alivio para las familias más afectadas.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos se actualiza de forma constante, sobre todo en vísperas del inicio del 2026, y ahora trae novedades para todos los beneficiarios de Indiana con una modificación que podría incomodar a muchos, pero que tiene un sentido para el cuidado de la salud de las familias que reciben apoyo mensual.
PUEDES VER: TRIUNFO para inmigrantes en Los Ángeles: Tiktoker baleado por agentes de ICE fue declarado inocente
Qué cambios hará SNAP en Indiana desde el 1 de enero de 2026
Y es que desde el 1 de enero de 2026, los beneficiarios de SNAP en Indiana no podrán comprar dulces ni bebidas azucaradas con sus beneficios, una medida ordenada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), quienes establecieron una lista de productos que no pueden adquirir, entre los cuales destacan frutas, verduras, aves, pescado, productos lácteos, pan, cereales, semillas y plantas para producir alimentos y otros alimentos como bocadillos y bebidas no acohólicas.
En el caso de Indiana, esta medida se incluye dentro del programa Smart SNAP que quiere promover opciones más saludables para los ciudadanos del estado, por lo que desde la fecha mencionada no podrán usar sus beneficios para comprar, por ejemplo, bebidas no alcohólicas con edulcorantes naturales o artificiales, también refrescos, bebidas energéticas, té helado endulzado y bebidas deportivas como Gatorade.
De acuerdo a 14News, funcionarios del estado dijeron que la prohibición de bebidas azucaradas no incluyen "bebidas que contienen leche o productos lácteos, soja, arroz o sustitos de leche similares, o que están endulzadas exclusivamente de forma natural utilizando jugos naturales de frutas y8o vegetales".
En esa misma líneas, la autoridades de Indiana califican los dulces como "una preparación de azúcar, miel u otro edulcorantes naturales o artificiales en combinación con chocolate, frutas, frutos secos u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o trozos. El término no incluye ninguna preparación que requiera refrigeración".
Estados que restringen compra de SNAP en 2026
Desde el 1 de enero
- Indiana: restringe compra de refrescos y dulces.
- Iowa: restringe todos los alimentos sujetos a impuestos según lo define el Departamento de Ingresos de Iowa, excepto plantas productoras de alimentos y semillas para plantas productoras de alimentos.
- Nebraska: restringe la compra de refrescos y bebidas energéticas.
- Utah: restringe la compra de refrescos.
- Virginia Occidental: restringe la compra de refrescos.
Desde el 15 de febrero
- Idaho: restringe la compra de refrescos y dulces.
- Oklahoma: restringe la compra de refrescos y dulces.
Desde el 18 de febrero
- Luisiana: restringe la compra de de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de marzo
- Colorado: restringe la compra de refrescos.
Desde el 1 de abril
- Texas: restringe la compra de bebidas azucaradas y dulces.
- Virginia: restringe la compra de bebidas azucaradas.
Desde el 20 de abril
- Florida: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
Desde el 1 de julio
- Arkansas: restringe la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50 por ciento de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.
Desde el 31 de julio
- Tennessee: restringe la compra de alimentos y bebidas procesadas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de agosto
- Hawaii: restringe la compra de de refrescos.
Desde el 31 de agosto
- Carolina del Sur: restringe la compra de dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas.
Desde el 1 de septiembre
- Dakota del Norte: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de octubre
- Misuri: restringe la compra de dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables.
- 1
MUCHO CUIDADO, inmigrantes en EE. UU.: $3,000 y vuelo gratis por "autodeportación", pero las consecuencias pueden ser graves
- 2
CUIDADO con ICE inmigrantes de Maryland: ilegal casi atropella a agentes cuando huía, pero su camioneta se estrella
- 3
LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: juez avala tarifa de US$100.000 para visas H-1B
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90