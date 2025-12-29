SNAP alista drástico cambio para 2026 en este estado de EE. UU.: cómo te afectará y desde cuándo aplica

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos se actualiza de forma constante, sobre todo en vísperas del inicio del 2026, y ahora trae novedades para todos los beneficiarios de Indiana con una modificación que podría incomodar a muchos, pero que tiene un sentido para el cuidado de la salud de las familias que reciben apoyo mensual.

Qué cambios hará SNAP en Indiana desde el 1 de enero de 2026

Y es que desde el 1 de enero de 2026, los beneficiarios de SNAP en Indiana no podrán comprar dulces ni bebidas azucaradas con sus beneficios, una medida ordenada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), quienes establecieron una lista de productos que no pueden adquirir, entre los cuales destacan frutas, verduras, aves, pescado, productos lácteos, pan, cereales, semillas y plantas para producir alimentos y otros alimentos como bocadillos y bebidas no acohólicas.

En el caso de Indiana, esta medida se incluye dentro del programa Smart SNAP que quiere promover opciones más saludables para los ciudadanos del estado, por lo que desde la fecha mencionada no podrán usar sus beneficios para comprar, por ejemplo, bebidas no alcohólicas con edulcorantes naturales o artificiales, también refrescos, bebidas energéticas, té helado endulzado y bebidas deportivas como Gatorade.

De acuerdo a 14News, funcionarios del estado dijeron que la prohibición de bebidas azucaradas no incluyen "bebidas que contienen leche o productos lácteos, soja, arroz o sustitos de leche similares, o que están endulzadas exclusivamente de forma natural utilizando jugos naturales de frutas y8o vegetales".

En esa misma líneas, la autoridades de Indiana califican los dulces como "una preparación de azúcar, miel u otro edulcorantes naturales o artificiales en combinación con chocolate, frutas, frutos secos u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o trozos. El término no incluye ninguna preparación que requiera refrigeración".

Estados que restringen compra de SNAP en 2026

Desde el 1 de enero

Indiana: restringe compra de refrescos y dulces.

Iowa: restringe todos los alimentos sujetos a impuestos según lo define el Departamento de Ingresos de Iowa, excepto plantas productoras de alimentos y semillas para plantas productoras de alimentos.

Nebraska: restringe la compra de refrescos y bebidas energéticas.

Utah: restringe la compra de refrescos.

Virginia Occidental: restringe la compra de refrescos.

Desde el 15 de febrero

Idaho: restringe la compra de refrescos y dulces.

Oklahoma: restringe la compra de refrescos y dulces.

Desde el 18 de febrero

Luisiana: restringe la compra de de refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Desde el 1 de marzo

Colorado: restringe la compra de refrescos.

Desde el 1 de abril

Texas: restringe la compra de bebidas azucaradas y dulces.

Virginia: restringe la compra de bebidas azucaradas.

Desde el 20 de abril

Florida: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

Desde el 1 de julio

Arkansas: restringe la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50 por ciento de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.

Desde el 31 de julio

Tennessee: restringe la compra de alimentos y bebidas procesadas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Desde el 1 de agosto

Hawaii: restringe la compra de de refrescos.

Desde el 31 de agosto

Carolina del Sur: restringe la compra de dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas.

Desde el 1 de septiembre

Dakota del Norte: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Desde el 1 de octubre