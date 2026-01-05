Así fueron expuestos Maduro y Cilia Flores en su audiencia, pese a declararse inocentes.

¡Importante revelación! Recientemente, la artista Jane Rosenberg ha llamado la atención de manera global tras realizar el primer boceto de Nicolás Maduro en una corte estadounidense en una situación inédita: el exmandatario latinoamericano enfrentando a la justicia norteamericana por acusaciones de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Cabe precisar que la obra de la artista Jane Rosenberg no solo muestra la imagen de la audiencia, sino que también encapsula el ambiente político, legal y emocional que envuelve a Maduro, su esposa Cilia Flores y su entorno más cercano. A continuación, más detalles.

Así fue expuesto Maduro en su audiencia, pese a declararse inocentes

Medios internacionales compartieron más información sobre estos bocetos de Jane Rosenberg. En las imágenes se vio a Nicolás Maduro en el centro de la imagen, vistiendo un uniforme carcelario azul y sin esposas visibles. A su alrededor, se vieron a los abogados y agentes de seguridad, lo que evidenció su situación de custodia.

Asimismo, su postura llamó la atención en esta imagen. Con el torso ligeramente inclinado hacia adelante y las manos unidas frente al pecho, Maduro habría optado por un intento de controlar la situación, a pesar de la evidente pérdida de poder.

Además, el gesto de manos entrelazadas, junto con su posición erguida mientras otros permanecen sentados, compartió una mezcla de desafío y la necesidad de mantener una imagen de autoridad. No obstante, el uniforme de prisionero, los auriculares de traducción y la proximidad de sus custodios y abogados subrayan su vulnerabilidad.

En este contexto, el expresidente venezolano se ve forzado a escuchar, mediado y traducido, en un entorno donde la autoridad ya no le pertenece.

¿Qué evidencia el boceto de Jane Rosenberg?

