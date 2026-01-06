¡Mucha atención! Un hombre fue señalado como el autor del intento de robo a una entidad bancaria en Sterling, Estados Unidos. Esta persona, tras intentar escapar y robar un banco, fue herido por disparos de los agentes que buscaban su captura esta mañana en el aparcamiento de una tienda Walmart en Leesburg. ¿Qué se sabe al respecto?

Policías disparan a sospechoso que intentó escapar y robar un banco en Walmart

'loudounnow.com' y otros portales web informaron que, la policía de Leesburg, EE. UU., junto con el cuerpo de bomberos y rescate del condado de Loudoun, así como la oficina del sheriff local, no dudaron en responder inmediatamente frente a un reporte de tiroteo en el estacionamiento de un Walmart a las 11:40 a. m. del 6 de enero.

Este hecho se llevó a cabo bajo el contexto de un intento de robo a un banco en Sterling, donde el sospechoso fue localizado por detectives de la LCSO y agentes del FBI.

Si bien, el sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman, informó que el sospechoso, quien estaba siendo buscado, salió de su auto armado con una pistola al ser abordado por los agentes. En respuesta, los oficiales dispararon contra él, resultando en una herida de bala en la cara. El sospechoso fue trasladado a un hospital cercano, pero su estado de salud no ha sido actualizado.

Chapman también enfatizó que los disparos fueron efectuados por personal de la LCSO, sin confirmar si hubo participación del FBI en el tiroteo. Asimismo, mencionó que la LCSO llevará a cabo una investigación sobre el incidente, en coordinación con la Oficina del Fiscal de la Commonwealth.

¿Qué otros datos se revelaron tras el incidente con sospechoso?

Cabe mencionar que, tras el incidente, se observó un sedán azul con impactos de bala y varios vehículos policiales en las cercanías. La investigación está en camino y se espera que se brinde más información a medida que avance el caso.

No obstante, no revelaron más detalles al respecto ni tampoco los cargos que enfrentaría esta persona que, por el momento, está pasando por temas de mejorar su salud.