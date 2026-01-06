PELIGRO en Walmart de Lessburg: policías DISPARAN a sospechoso que intentó escapar y ROBAR un banco en estacionamiento
Un auto conducido por un sospechoso de intento de robo a un banco en Walmart, se vio perjudicado tras tiroteo con policías, quienes buscaban arrestarlo.
¡Mucha atención! Un hombre fue señalado como el autor del intento de robo a una entidad bancaria en Sterling, Estados Unidos. Esta persona, tras intentar escapar y robar un banco, fue herido por disparos de los agentes que buscaban su captura esta mañana en el aparcamiento de una tienda Walmart en Leesburg. ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
Policías disparan a sospechoso que intentó escapar y robar un banco en Walmart
'loudounnow.com' y otros portales web informaron que, la policía de Leesburg, EE. UU., junto con el cuerpo de bomberos y rescate del condado de Loudoun, así como la oficina del sheriff local, no dudaron en responder inmediatamente frente a un reporte de tiroteo en el estacionamiento de un Walmart a las 11:40 a. m. del 6 de enero.
Este hecho se llevó a cabo bajo el contexto de un intento de robo a un banco en Sterling, donde el sospechoso fue localizado por detectives de la LCSO y agentes del FBI.
Si bien, el sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman, informó que el sospechoso, quien estaba siendo buscado, salió de su auto armado con una pistola al ser abordado por los agentes. En respuesta, los oficiales dispararon contra él, resultando en una herida de bala en la cara. El sospechoso fue trasladado a un hospital cercano, pero su estado de salud no ha sido actualizado.
Chapman también enfatizó que los disparos fueron efectuados por personal de la LCSO, sin confirmar si hubo participación del FBI en el tiroteo. Asimismo, mencionó que la LCSO llevará a cabo una investigación sobre el incidente, en coordinación con la Oficina del Fiscal de la Commonwealth.
¿Qué otros datos se revelaron tras el incidente con sospechoso?
Cabe mencionar que, tras el incidente, se observó un sedán azul con impactos de bala y varios vehículos policiales en las cercanías. La investigación está en camino y se espera que se brinde más información a medida que avance el caso.
No obstante, no revelaron más detalles al respecto ni tampoco los cargos que enfrentaría esta persona que, por el momento, está pasando por temas de mejorar su salud.
- 1
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 2
La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
- 3
ALERTA con los pagos SNAP: en este estado de EE. UU., del 5 al 11 de enero 2026, los beneficiarios ya podrán cobrar
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90