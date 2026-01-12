Embajada de Estados Unidos en Lima da excelente noticia a peruanos en enero 2026: ¿De qué se trata?

Si vives en Perú, entonces hay buenas noticias para ti, pues la Embajada de lo Estados Unidos en Lima está a pocos días de realizar una subasta en línea de los bienes excedentes del Gobierno de EE. UU. Entérate aquí qué se subastará y cómo participar.

¿Cuándo tendrá lugar la subasta online de la Embajada de Estados Unidos en Lima?

La subasta online de la Embajada de los Estados Unidos en Lima tendrá lugar este viernes 16 de enero de 2026 hasta el lunes 19 del mismo mes. El pago se realizará en la moneda local, es decir, en soles peruanos, mientras que la recogida de lo subastado está programado entre el martes 20 al viernes 23 de enero en los distritos de Santiago de Surco, Villa El Salvador o Callao.

Si quieres saber qué es lo que se va a subastar, a grandes rasos, la embajadas estadounidense con sede en la capital peruana ha sigo muy genérica al detallar que se pondrán a la venta equipos informáticos, muebles para el hogar, de oficina, electrodomésticos y otros artículos de diversa índole.

¿Cómo participar en la subasta online de la Embajada de Estados Unidos en Lima?

Para participar y ver las ofertas, debes ingresar a ESTE ENLACE, luego de lo cual tienes que acceder a la opción Registrarse. Hecho el registro te llegará un correo electrónico para confirmar la operación, tras lo cual debes hacer clic en el enlace del mensaje.

Subasta online de la Embajada de Estados Unidos en Lima.

Seguidamente, tienes que iniciar sesión con el correo registrado, además de la contraseña establecida por el usuario. Solo así podrás ver todas las subastas activas. Debes escoger "Lima, PE". Una vez dentro, presiona en la opción Suscribirse, así comenzarás la puja por varios artículos, las cuales están en soles y el mejor postor se llevará el lote.

Quienes resulten ganadores serán informados el 20 de enero de 2026, además de agregar los detalles de pago por medio de transferencia bancaria en nuevos soles.

¿Cómo se realizarán los pagos en la subasta online de la Embajada de Estados Unidos en Lima?

Los precios de la subasta está en nuevos soles , por lo que el pagos, de forma exclusiva,. se realizará vía transferencia bancaria, con los ganadores informados al día hábil siguiente al fin de la subasta.

Los pagos no se efectuarán sin previa confirmación por escrito e instrucciones explícitas de un representante autorizado de la Embajada, de lo contrario serán considerados nulos sin posibilidad de reclamo. En cuanto al comprobante de pago, junto con la transferencia bancaria, deben enviarse vía correo electrónico antes de recoger los lotes adjudicados; sin ello, se perderá lo ganado.

En un plazo de 24 horas desde la notificación de la adjudicación, el ganador debe remitir el pago completo, de lo contrario, se cancelarán todas sus pujas, mientas que la Embajada se reserva el derecho de ofrecer los lotes al siguiente postor.

Sin embargo, si un ganador se niega a aceptar o recoger lo ganado, será prohibido de participar en futuras subastas de la Embajada por un periodo de 12 meses o un año.

Disposiciones generales de la subasta online de la Embajada de Estados Unidos en Lima

Ten en cuenta que la descripciones e imágenes son meramente referenciales, no una garantía de la condición, funcionalidad o integridad de los artículos, por lo que todos estos se venden "tal cual y donde se encuentran", por lo que no se aceptarán reclamaciones, devoluciones, cambios, reembolsos, ni garantías una vez finalizada la subasta.

La subasta se anunciará por canales oficiales como la página web de la Embajada, la base de datos de contactos registrados en la Embajada y sus cuenta oficiales en redes sociales.

El licitante será el único responsable de asumir los impuestos, aranceles, tarifas y otros gastos tras la adjudicación de los lotes. Si un postor viola los Términos y Condiciones de la subasta será descalificado a participar en futuras pujas realizadas por la Embajada en un periodo de 12 meses.

El Gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que considere injusta o incompatible con el valor razonable de mercado de la propiedad; en tanto que cualquier indicio de colusión, actividad fraudulenta, conducta ilegal o prácticas corruptas resultará en la descalificación inmediata y podrá estar sujeto a acciones legales.

Por último en este aspecto, el Gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de retirar, para su propio uso, la totalidad o parte de los bienes subastados antes de que el postor ganador los recoja físicamente. No se aceptará ninguna compensación ni reclamación en tales casos.

¿Cómo recoger y retirar artículos en subasta online de la Embajada de Estados Unidos en Lima?