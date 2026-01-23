EXCELENTE NOTICIA para viajeros en EE. UU.: TSA permitirá subir al avión a todos los pasajeros aunque tengan este documento vencido

A partir del 7 de mayo de 2025, todas las personas que deseen realizar viajes nacionales en Estados Unidos deben presentar una licencia de conducir o un documento válido conforme a la Ley Real ID, que regula la identidad a nivel federal.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene una lista oficial de credenciales aceptadas, incluyendo la validez máxima de los documentos y opciones digitales como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. Esta normativa busca reforzar la seguridad aeroportuaria y prevenir fraudes de identidad.

Por qué Estados Unidos exige la Ley Real ID al volar

El principal objetivo de la Ley Real ID es garantizar la seguridad en los aeropuertos. Todos los documentos aprobados cumplen con estándares uniformes de emisión, independientemente del estado que los otorgue.

TSA permitirá subir al avión a todos los pasajeros aunque tengan este documento vencido.

Además, esta normativa aplica tecnología avanzada contra falsificación y permite a las autoridades verificar la identidad de manera confiable mediante registros oficiales y pruebas documentales. Desde el 7 de mayo de 2025, no presentar un documento Real ID impide abordar vuelos nacionales en EE. UU.

Documentos aceptados y opciones si no los tienes

La TSA acepta los siguientes documentos, con un vencimiento máximo de hasta 2 años:

Licencia de conducir Mejorada emitida por el estado

emitida por el estado Pasaporte de EE.UU. y tarjeta de pasaporte

y tarjeta de pasaporte Tarjeta de viajero confiable DHS

Identificación del Departamento de Defensa (incluyendo dependientes)

(incluyendo dependientes) Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación tribal reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo USCIS (I-766)

Credencial de marino mercante

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Además, se aceptan identificaciones digitales como Apple ID, Clear ID y Google Pass ID.

Si no cuentas con ninguno de estos documentos, será necesario pagar $45 para el procedimiento alternativo TSA ConfirmID, que entrará en vigor el 1 de febrero.