¡ALERTA beneficiarios del Seguro Social! Este 28 de enero pagarán hasta USD 5,108 a miles en EE. UU.: descubre AQUÍ si estás en la lista

Los pagos del Seguro Social correspondientes al primer mes de 2026 están a punto de llegar y generan expectativa entre millones de jubilados en Estados Unidos. El monto máximo mensual, que alcanza los US$5,108, se convirtió en el centro de atención para quienes dependen exclusivamente de este ingreso. Sin embargo, no todos los beneficiarios podrán acceder a esa cifra.

¿Quiénes pueden recibir hasta US$5,108 del Seguro Social?

De acuerdo con las normas de la Administración del Seguro Social (SSA), el valor del cheque mensual se determina a partir de tres factores clave: la edad en la que la persona se jubila, la cantidad de años cotizados y el nivel de ingresos declarados durante su vida laboral.

Retrasar la jubilación hasta los 70 años puede marcar la diferencia en el pago del Seguro Social.

Aunque los ciudadanos pueden comenzar a recibir beneficios desde los 62 años, hacerlo a esa edad reduce considerablemente el monto. En ese caso, el pago máximo ronda los US$2,831 mensuales, muy por debajo del tope establecido para 2026.

La edad, el factor decisivo

El beneficio máximo de US$5,108 está reservado para quienes esperaron hasta los 70 años para jubilarse. Por esta razón, el miércoles 28 de enero recibirán ese pago los jubilados que alcanzaron esa edad y cumplen con los demás requisitos establecidos por la SSA.

No obstante, llegar a los 70 años no garantiza automáticamente el monto máximo.

Los años trabajados y los ingresos también importan

Para acceder al cheque más alto del Seguro Social, es necesario haber trabajado al menos 35 años. Esto se debe a que la fórmula de cálculo del programa federal toma en cuenta los 35 años con mayores ingresos del historial laboral del beneficiario.

Además, esos ingresos deben haber estado por encima del límite anual de contribución al Seguro Social durante la mayor parte de ese período. La SSA ajusta los salarios antiguos por inflación, un proceso conocido como indexación, para reflejar su valor real en la actualidad.

¿Quiénes quedan fuera del pago máximo?

Quedan excluidos del monto de US$5,108 quienes:

Se jubilaron antes de los 70 años

No alcanzaron los 35 años de trabajo

Tuvieron ingresos bajos o irregulares durante su vida laboral

Por ello, solo un grupo reducido de jubilados cumple con todas las condiciones necesarias para recibir el pago máximo en enero de 2026.

El Seguro Social continúa siendo una fuente clave de ingresos para millones de personas en Estados Unidos, y conocer cómo se calcula el beneficio resulta fundamental para planificar la jubilación y evitar sorpresas al momento de recibir el cheque mensual.