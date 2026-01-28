PELIGRO en Italia: EE. UU. envía unidad del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿por qué?

La reciente decisión de Estados Unidos de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano‑Cortina 2026 ha generado preocupación y debate internacional. Esta controversia se intensifica tras los operativos del ICE en Minneapolis, Minnesota, donde dos personas han muerto a tiros durante actuaciones de agentes federales en el marco de una operación migratoria altamente criticada, lo que ha aumentado la polémica sobre su participación en un evento deportivo global.

¿Por qué ICE estará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Según Associated Press, un portavoz oficial confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) formarán parte de las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Italia del 6 al 22 de febrero de 2026. "Su participación se limitará a tareas de apoyo y cooperación internacional", detalló la fuente, precisando que no realizarán funciones de control migratorio en suelo italiano.

El vocero explicó que la división Homeland Security Investigations (HSI) colaborará con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. y coordinará con las autoridades italianas para identificar y reducir riesgos asociados a organizaciones delictivas transnacionales. Además, "todas las operaciones estarán bajo la autoridad italiana", aclaró el portavoz de Associated Press.

El HSI es reconocido por investigar delitos como cibercrimen, tráfico de drogas y armas, y trata de menores, y su misión es proteger a los ciudadanos estadounidenses dentro y fuera del país.

Reacciones en Italia y preocupación internacional

La participación del ICE ha generado críticas en Italia, especialmente tras el reciente incidente de Minneapolis que involucró la muerte de dos civiles estadounidenses durante operaciones de aplicación de la ley a gran escala en esa ciudad. En un principio, las autoridades italianas negaron la intervención de la agencia y luego intentaron reducir la polémica, afirmando que su rol se centrará en la seguridad de la delegación estadounidense, incluyendo la protección del vicepresidente JD Vance y del secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de apertura.

"El ICE solo apoyará la seguridad de los funcionarios estadounidenses y no intervendrá en asuntos migratorios locales", confirmó Associated Press, resaltando que la coordinación se realizará bajo supervisión italiana.

Esta decisión plantea un dilema entre la seguridad internacional en un evento de alto perfil y la sensibilidad pública respecto a la reputación de una agencia con antecedentes controvertidos, lo que mantiene el debate abierto en ambos países.

¿Dónde se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Winter Olympics 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Italia, con sede principal en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo. Conocidos oficialmente como los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, esta edición será una de las más descentralizadas de la historia olímpica, ya que las competiciones se distribuirán a lo largo de aproximadamente 22,000 km² en el norte del país.