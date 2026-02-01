CIERRE parcial del Gobierno de EE. UU.: estancamiento duraría hasta el martes mientras demócratas y republicanos negocian financiamiento del DHS

El Gobierno federal de Estados Unidos enfrenta un cierre parcial mientras la Cámara de Representantes aún no vota un paquete de financiamiento clave. El acuerdo aprobado por el Senado incluye fondos temporales para la mayoría de las agencias, pero solo otorga dos semanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejando el camino abierto para negociaciones sobre la aplicación de la ley migratoria.

El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, advirtió que los republicanos no pueden depender del apoyo demócrata para aprobar la medida y subrayó que cualquier extensión del financiamiento debe incluir cambios significativos en ICE y DHS. Esto mantiene la posibilidad de que el cierre parcial se prolongue hasta el martes, cuando se espera que la Cámara vote el proyecto de la ley final.

Obstáculos en la Cámara y demandas sobre ICE

El proyecto de ley debe superar primero la votación de reglas, un paso crucial antes de la aprobación final. Todos los demócratas se espera que voten en contra, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no puede perder más que unos pocos votos republicanos para avanzar.

Cierre parcial del Gobierno de EE. UU. duraría hasta el martes.

Los demócratas exigen que ICE y otras agencias del DHS cumplan con regulaciones más estrictas, incluyendo cámaras corporales para agentes, fin de patrullas itinerantes y límites claros sobre órdenes de arresto y registro. Jeffries aclaró que la pausa de dos semanas solo es aceptable si existe un plan claro para implementar estas reformas.

Impactos del cierre parcial

Aunque varias agencias ya tienen financiamiento asegurado, el cierre parcial afecta principalmente al DHS y podría generar retrasos en aeropuertos, suspensión temporal de pagos a empleados federales y demoras en préstamos federales. Algunas ayudas, como los programas de asistencia alimentaria, están protegidas y no sufrirán cortes inmediatos.

El acuerdo del Senado, respaldado por Donald Trump y líderes republicanos, busca mantener la mayor parte de las agencias abiertas y ganar tiempo para las negociaciones sobre inmigración. Sin embargo, el estancamiento en la Cámara mantiene la incertidumbre y la posibilidad de que los efectos del cierre parcial se prolonguen varios días más.