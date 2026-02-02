¡ATENCIÓN! ICE captura en Texas a peligroso "delincuente en serie" cubano con un EXTENSO HISTORIAL CRIMINAL

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó sobre la detención de un ciudadano cubano con un amplio historial delictivo en Dallas, Texas. La agencia calificó al detenido como un "delincuente en serie" debido a la gravedad y diversidad de sus antecedentes penales.

La operación se llevó a cabo en colaboración con la Patrulla Estatal de Carreteras de Wyoming, en el marco del programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a las autoridades locales trabajar junto a ICE para arrestar y deportar a personas sin estatus migratorio legal.

ICE captura en Texas a peligroso "delincuente en serie" cubano con un extenso historial criminal

El detenido ha sido identificado como Gualberto Jaimes García, quien posee un amplio historial criminal que incluye agresión sexual, 40 cargos por robo de identidad, 37 por fraude con instrumentos monetarios, robo de combustible y conducir sin licencia, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a través de su cuenta oficial en X.

ICE destacó que la detención de Jaimes García permitirá "sacarlo de las calles de EE. UU. de forma permanente", sin ofrecer detalles sobre las condenas específicas que enfrentó ni sobre el estado de su proceso migratorio.

El arresto se produjo durante un periodo de intensa aplicación de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump, que, desde enero de 2025, ha reforzado las acciones contra la inmigración ilegal, enfocándose en personas con antecedentes penales.

¿Qué es el ICE en Estados Unidos?

El ICE (Immigration and Customs Enforcement) es la agencia federal responsable de la aplicación de las leyes migratorias en todo el territorio de Estados Unidos y forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A diferencia de la Patrulla Fronteriza (CBP), que opera principalmente en las fronteras, ICE se encarga de investigar, arrestar y deportar a personas que no cuentan con estatus legal en el país.

Según datos del DHS, aproximadamente el 70 % de las personas arrestadas por ICE tienen antecedentes penales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que muchas de estas detenciones también incluyen a migrantes sin historial delictivo, que han residido legalmente en EE. UU., pagado impuestos y mantenido a sus familias durante años.

La agencia enfatiza que trabaja junto a autoridades estatales y locales para garantizar que "las personas que representan un riesgo para la seguridad pública sean detenidas y deportadas de manera efectiva".