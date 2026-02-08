Super Bowl 2026 EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el Halftime Show de Bad Bunny desde EE. UU.?

El Super Bowl 2026 se celebrará este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, y uno de los momentos más esperados será el Halftime Show a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Millones de aficionados en Estados Unidos y el mundo seguirán en vivo el espectáculo musical, considerado uno de los más vistos del año, además del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

¿A qué hora ver el Halftime Show de Bad Bunny?

El Super Bowl LX iniciará con el kickoff programado alrededor de las 6:30 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos, y el Halftime Show de Bad Bunny está previsto para comenzar aproximadamente entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. ET, poco después de que termine el segundo cuarto del partido.

¿A qué hora y en qué canal ver el Halftime Show de Bad Bunny desde EE. UU.?

Debido a que el espectáculo de medio tiempo suele durar entre 12 y 15 minutos, se recomienda a los fanáticos sintonizar la transmisión entre 15 y 30 minutos antes para no perderse ningún momento de la actuación del artista.

¿En qué canal ver el Halftime Show en EE. UU.?

La transmisión en vivo del Super Bowl 2026 y el Halftime Show de Bad Bunny estará disponible en varias opciones dentro de EE. UU., tanto en televisión tradicional como en plataformas de streaming, para que los fanáticos no se pierdan ningún momento del evento.

Canales y plataformas para ver el Super Bowl 2026 en vivo:

NBC – transmisión principal del evento.

– transmisión principal del evento. Telemundo – transmisión en español.

– transmisión en español. Universo – transmisión en español.

– transmisión en español. Peacock Premium – streaming digital.

– streaming digital. NFL+ – plataforma oficial de la NFL.

– plataforma oficial de la NFL. YouTube TV – servicio de streaming con canales en vivo.

– servicio de streaming con canales en vivo. Hulu + Live TV – servicio de streaming en vivo.

– servicio de streaming en vivo. DIRECTV Stream – alternativa de streaming para TV en vivo.

¿Dónde va a ser la final del Super Bowl 2026?

La gran final de la National Football League entre Patriots y Seahawks se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers y sede del histórico Super Bowl 50 en 2016, cuando los Denver Broncos vencieron a las Carolina Panthers.

Posible set list de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl 2026

Los pronósticos y las herramientas de IA sobre el Halftime Show de Bad Bunny este domingo 8 de febrero señalan que podría interpretar varios temas de su álbum 'DtNF', como "Baile Inolvidable" y "Nueva Yol", junto a clásicos que han marcado su carrera y lo llevaron a la fama internacional, incluyendo "Callaita", "Safaera", "La Canción", "Titi me preguntó", "Yonaguni" y "Ojitos Lindos".

¿Qué pasó con Bad Bunny en los Grammy 2026?

En la reciente entrega de los Grammy 2026 en Los Ángeles, Bad Bunny se destacó como una de las figuras más importantes de la noche al ganar el premio a Álbum del Año por Debí Tiras Más Fotos, marcando un hito histórico para la música en español. Además de su triunfo, el artista llamó la atención con un contundente discurso contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que defendió la dignidad de las comunidades inmigrantes, generando gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Además, tras el evento circularon diversos rumores y teorías sobre si el cantante habría usado un chaleco antibalas durante su paso por la alfombra roja de los Grammy 2026, debido a supuestas amenazas vinculadas a su próxima participación en el Halftime Show del Super Bowl 2026. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que el artista haya llevado protección, y expertos en moda señalaron que se trataría únicamente del diseño y la estructura de su atuendo.