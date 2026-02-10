- Hoy:
Exempleado de ICE GENERA ALERTA entre inmigrantes: DENUNCIA LO IMPENSADO sobre extranjeros en centro de detención de Baltimore
Familiares y defensores de inmigrantes exigen investigar denuncias de un exagente de ICE sobre condiciones extremas en un centro de detención de Baltimore.
Un video viral recientemente difundido ha reavivado las preocupaciones sobre las condiciones de los detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore. La publicación del material motivó que extrabajadores y familiares de inmigrantes compartan relatos preocupantes sobre presuntos abusos y situaciones de hacinamiento extremo. Según información de WUSA9, los testimonios apuntan a una problemática que, aunque se visibilizó a fines de enero de 2026, habría existido desde mucho tiempo antes.
PUEDES VER: Lo que OCURRE EN EE. UU. con los inmigrantes: legales e indocumentados enfrentan largas detenciones en estas CONDICIONES TERRIBLES
Exempleado de ICE denuncia que inmigrantes dormían sobre heces en un centro de detención en Baltimore
El relato de un exempleado del centro, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, ofrece un panorama alarmante. Según WUSA9, este trabajador indicó: "Vi gente tirada sobre heces, personas vomitando, gente sobre orina. El hacinamiento era tal que no podías acostarte sin tocar a alguien desde la cabeza hasta los pies".
El exempleado compartió además documentos que muestran celdas con entre 47 y 56 detenidos, algunas de ellas considerablemente pequeñas, con apenas 10 a 15 tapetes disponibles. Entre las denuncias se incluyen irregularidades en la atención a mujeres detenidas, quienes habrían recibido pañales en lugar de toallas sanitarias, así como mantas en mal estado, algunas infestadas de chinches o sucias de vómito y excremento.
El testigo también relató episodios en los que los detenidos fueron inmovilizados en sillas de restricción sin que el personal contara con la capacitación adecuada. WUSA9 cita al exempleado: "Tuve que buscar en YouTube cómo liberar a un detenido atado porque nadie sabía hacerlo".
Además, denunció que ciertos guardias utilizaban lenguaje ofensivo, llegando a referirse a los detenidos como "animales del zoológico". Tras reportar estas irregularidades, el trabajador fue despedido bajo el argumento de "no ser adecuado para el puesto", según una carta revisada por WUSA9.
El centro, operado por ICE pero con personal de Paragon Professional Services, una subsidiaria de Bering Straits Native Corporation, respondió asegurando que toman las acusaciones "con seriedad y responsabilidad".
Respuesta oficial de ICE a las acusaciones y al video viral
Frente a estas denuncias, un portavoz del ICE negó los señalamientos y atribuyó las imágenes del video viral a retrasos temporales por cancelaciones de vuelos durante una tormenta invernal. Según ICE, "El ICE mantiene la ocupación dentro de las directrices establecidas y garantiza atención adecuada a todos los detenidos".
No obstante, los documentos internos compartidos por el exempleado datan de diciembre de 2025, un mes antes de la tormenta citada. Respecto a los cuestionamientos relacionados con la higiene femenina y el estado de las mantas, ICE aseguró que "se proporcionan suministros adecuados y ropa limpia", sin responder de manera directa a las acusaciones sobre el uso de pañales o mantas en mal estado.
La situación continúa generando preocupación entre familiares de inmigrantes y defensores de derechos humanos, quienes exigen investigaciones más exhaustivas sobre las condiciones en los centros de detención de ICE en Estados Unidos.
