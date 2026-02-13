Lo que nadie te contó sobre POR QUÉ se celebra San Valentín en Estados Unidos

El Día de San Valentín, celebrado cada 14 de febrero, se ha convertido en una fecha emblemática para expresar afecto, ya sea hacia parejas, amigos o familiares. Flores, chocolates y tarjetas románticas dominan esta celebración, aunque pocos conocen sus raíces históricas y cómo llegó a consolidarse en Estados Unidos como la festividad que conocemos hoy.

¿Cuándo se celebra San Valentín en Estados Unidos?

San Valentín se celebra cada 14 de febrero en todo Estados Unidos. Esta fecha marca el final del invierno y se ha consolidado como un día dedicado al amor y la amistad. Desde decoraciones en forma de corazones hasta el intercambio de regalos, todo el país se prepara para conmemorar la ocasión.

¿Por qué se celebra el Día de San Valentín en Estados Unidos?

El origen de San Valentín se remonta a la Roma del siglo III. El sacerdote Valentín desafió la prohibición del emperador Claudio II, quien consideraba que los soldados solteros eran mejores guerreros y prohibió sus matrimonios. Valentín siguió casando parejas en secreto y fue ejecutado el 14 de febrero del año 269, convirtiéndose en un símbolo de amor y valentía.

Además, algunas fuentes relacionan la fecha con la antigua festividad romana de Lupercalia, centrada en la fertilidad y la purificación. En el año 494, el papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como el Día de San Valentín, sustituyendo las tradiciones paganas por una celebración cristiana.

¿Cómo se celebra el Día de San Valentín el 14 de febrero en Estados Unidos?

La costumbre de intercambiar tarjetas románticas se popularizó en el siglo XIX gracias a emprendedoras como Esther Howland, quien promovió la producción masiva de "valentinas". A esto se sumaron los chocolates en forma de corazón y otros regalos decorativos, consolidando una industria que aún genera millones de dólares cada año.

Hoy en día, los estadounidenses de todas las edades participan en esta tradición, ya sea enviando mensajes de amor, compartiendo cenas especiales o decorando espacios con motivos románticos, manteniendo viva la esencia de la festividad.

¿Qué se celebra el 14 de febrero aparte del Día de San Valentín?

Aunque el Día de San Valentín es el más conocido, en muchas culturas el 14 de febrero también se celebra la amistad y el afecto entre las personas. En Estados Unidos, esta fecha se aprovecha para fortalecer los lazos familiares y de amistad, más allá de los románticos.

Los historiadores señalan que su popularidad perdura porque ofrece un respiro emocional durante el invierno y brinda la oportunidad de valorar las relaciones importantes. Además, el 14 de febrero también se conmemoran otras celebraciones relevantes: