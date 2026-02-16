CRUELDAD EXTREMA en Estados Unidos: condenan a MADRE ADOPTIVA que mantenía a sus hijos en jaulas y desnutridos

Una mujer de 53 años fue sentenciada a pasar décadas en prisión en un caso que ha generado conmoción a nivel nacional por el extremo nivel de violencia y abandono contra menores. La justicia de Texas determinó que la acusada sometió a dos de sus hijos adoptivos a encierros prolongados en jaulas improvisadas y a una desnutrición severa dentro de su propio hogar.

Susan Rae Helton fue condenada por tener a dos adolescentes encerrados y desnutridos durante años.

Madre adoptiva recibe 40 años de cárcel por maltrato infantil extremo en EE. UU.

La responsable, Susan Rae Helton, recibió una condena total de 40 años de prisión por cuatro cargos de abuso infantil agravado. Los hechos ocurrieron en el condado de Comal, donde se comprobó que una adolescente de 14 años y su hermano de 13 fueron confinados durante meses como forma de castigo.

De acuerdo con la investigación, los menores permanecían encerrados dentro de estructuras improvisadas con barreras de seguridad para bebés, instaladas en la vivienda familiar. La Fiscalía concluyó que ambos padecían desnutrición grave como consecuencia de años de negligencia y violencia física.

Investigación en EE. UU. expone casos de encierro y desnutrición severa

El caso salió a la luz en 2018, luego de que los Servicios de Protección Infantil alertaran a la policía de New Braunfels tras denuncias reiteradas de abuso. Durante las entrevistas, las víctimas relataron que eran castigadas con hambre y golpes cada vez que intentaban conseguir comida.

En una inspección sorpresa, los agentes encontraron las jaulas descritas por los menores. Según la fuente principal, KSAT 12, Helton admitió ante los investigadores que encerraba a los adolescentes para evitar que "robaran comida" y reconoció en el juicio que también lo hacía "por conveniencia".

La Fiscalía del Condado de Comal informó que los menores estaban gravemente desnutridos por maltrato prolongado.

Abuso infantil: sentencia de 40 años de cárcel

Los informes médicos revelaron que los hermanos apenas aumentaron de peso y estatura durante los cinco años bajo el cuidado de Helton. Tras ser rescatados, ganaron varios kilos en pocas semanas con una alimentación adecuada y fueron diagnosticados con desnutrición severa y retraso en el desarrollo.

Durante el juicio, la adolescente declaró que pasaba la mayor parte del día de pie dentro de la jaula, donde estudiaba, comía y dormía, y que hoy padece pesadillas constantes. Su hermano describió la experiencia como "difícil" y afirmó que intentaba protegerla en todo momento. La sentencia establece que Helton deberá cumplir al menos 20 años antes de poder solicitar libertad condicional, cerrando uno de los casos de maltrato infantil más impactantes registrados recientemente en Estados Unidos, según reportó de forma directa KSAT 12.