PESADILLA en Walmart: policía interviene tras VIOLENTA AMENAZA de un hombre a una mujer en la tienda

Una visita de compras a Walmart en Gillette se convirtió en una experiencia aterradora para una mujer de 53 años, cuando un conductor de camión de 59 años la amenazó verbalmente dentro de la tienda. La situación terminó con la intervención de la policía y una multa para el agresor, según informó el Gillette News Record.

Un hombre de 59 años fue multado por agredir verbalmente a una mujer de 53 años.

Hombre persigue a mujer hasta Walmart y la amenaza con atropellarla con un camión

Según la capitana de la policía de Gillette, Kelly Alger, el incidente comenzó el martes por la noche, cuando la mujer denunció que el hombre, al volante de un Kenworth 2020, casi la atropella en el estacionamiento de Walmart. Luego la siguió hasta el interior del establecimiento, donde, según la víctima, comenzó a gritarle. "La próxima vez, simplemente la atropellaré", habría dicho el hombre, según la declaración de Alger, citando directamente al Gillette News Record.

Empleados de la tienda corroboraron la versión de la mujer y confirmaron la conducta agresiva del hombre, quien no negó los hechos cuando la policía llegó al lugar. La acción de los trabajadores y la pronta respuesta de las autoridades evitaron que la situación escalara.

¿Cuáles son las consecuencias legales por alterar el orden público?

Tras la intervención policial, el hombre recibió una multa por alteración del orden público. La capitana Kelly Alger destacó que, aunque el altercado no derivó en daños físicos, la amenaza verbal y la conducta intimidante constituyen un delito y fueron tratadas con la seriedad correspondiente, según informó el Gillette News Record.

Este incidente subraya la importancia de la seguridad en los establecimientos comerciales y cómo una conducta agresiva puede tener consecuencias legales inmediatas. Los expertos recuerdan que reportar este tipo de incidentes de manera rápida puede prevenir daños mayores y proteger tanto a los clientes como a los empleados.