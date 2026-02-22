- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes: EE. UU. AUTORIZA LA DETENCIÓN de extranjeros en estas categorías, sin importar su tiempo en el país
El Quinto Circuito de EE. UU. autorizó la detención indefinida de inmigrantes sin derecho a fianza, aunque tengan años en el país y ningún antecedente.
El Quinto Circuito de Estados Unidos dictó una sentencia sin precedentes que autoriza la detención de inmigrantes sin posibilidad de fianza, incluso a aquellos que han vivido en el país durante años y no tienen antecedentes penales. Esta resolución podría modificar de manera significativa la relación entre las medidas de seguridad nacional y la protección de los derechos humanos, generando alarma entre los colectivos de inmigrantes y los abogados defensores.
Este fallo judicial representa un hito en la política migratoria del país.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los ESTADOS que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos
EE. UU. autoriza la detención de inmigrantes en estas categorías, sin importar su tiempo en el país
La reciente decisión judicial amplía de manera significativa las categorías de inmigrantes sujetos a detención obligatoria. Entre los principales grupos afectados se encuentran:
- Inmigrantes que ingresaron sin inspección oficial, clasificados como "solicitantes de admisión", sin importar cuánto tiempo hayan residido en Estados Unidos.
- Solicitantes de asilo y de protección humanitaria cuya solicitud sigue en trámite, sin contar con un estatus legal definitivo.
- Refugiados legales que no han ajustado su estatus a residencia permanente después del primer año, de acuerdo con normativas recientes.
- Migrantes con "parole" humanitario, cuya entrada temporal no constituye admisión legal y, por lo tanto, quedan sujetos a detención.
- Personas en proceso de deportación, incluso si llevan décadas residiendo en Estados Unidos y cuentan con un historial limpio.
Esta medida podría ampliar la detención a millones de personas no ciudadanas, restringiendo el acceso a audiencias de fianza y complicando los procedimientos de deportación.
Controversia judicial y divisiones en la interpretación de la ley migratoria
El fallo del Quinto Circuito rechaza interpretaciones previas que limitaban la detención obligatoria a quienes ingresan directamente por la frontera. La mayoría sostiene que el término "solicitante de admisión" se aplica también a inmigrantes que llevan años residiendo en Estados Unidos mientras su proceso migratorio sigue activo.
En contraste, la jueza disidente advirtió que esta interpretación carece de precedentes históricos y podría vulnerar las garantías de debido proceso, dado que la ley original no estaba destinada a ampliar la detención obligatoria más allá de los límites tradicionales del sistema migratorio estadounidense.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los ESTADOS que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos
- 2
ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
- 3
ALERTA ROJA con la licencia de conducir en EE. UU.: secretario de Transporte confirma que el examen 2026 será SOLO EN INGLÉS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90