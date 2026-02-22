ALERTA MÁXIMA, inmigrantes: EE. UU. AUTORIZA LA DETENCIÓN de extranjeros en estas categorías, sin importar su tiempo en el país

El Quinto Circuito de Estados Unidos dictó una sentencia sin precedentes que autoriza la detención de inmigrantes sin posibilidad de fianza, incluso a aquellos que han vivido en el país durante años y no tienen antecedentes penales. Esta resolución podría modificar de manera significativa la relación entre las medidas de seguridad nacional y la protección de los derechos humanos, generando alarma entre los colectivos de inmigrantes y los abogados defensores.

Este fallo judicial representa un hito en la política migratoria del país.

EE. UU. autoriza la detención de inmigrantes en estas categorías, sin importar su tiempo en el país

La reciente decisión judicial amplía de manera significativa las categorías de inmigrantes sujetos a detención obligatoria. Entre los principales grupos afectados se encuentran:

Inmigrantes que ingresaron sin inspección oficial , clasificados como "solicitantes de admisión", sin importar cuánto tiempo hayan residido en Estados Unidos.

, clasificados como "solicitantes de admisión", sin importar cuánto tiempo hayan residido en Estados Unidos. Solicitantes de asilo y de protección humanitaria cuya solicitud sigue en trámite, sin contar con un estatus legal definitivo.

cuya solicitud sigue en trámite, sin contar con un estatus legal definitivo. Refugiados legales que no han ajustado su estatus a residencia permanente después del primer año, de acuerdo con normativas recientes.

que no han ajustado su estatus a residencia permanente después del primer año, de acuerdo con normativas recientes. Migrantes con "parole" humanitario , cuya entrada temporal no constituye admisión legal y, por lo tanto, quedan sujetos a detención.

, cuya entrada temporal no constituye admisión legal y, por lo tanto, quedan sujetos a detención. Personas en proceso de deportación, incluso si llevan décadas residiendo en Estados Unidos y cuentan con un historial limpio.

Esta medida podría ampliar la detención a millones de personas no ciudadanas, restringiendo el acceso a audiencias de fianza y complicando los procedimientos de deportación.

Controversia judicial y divisiones en la interpretación de la ley migratoria

El fallo del Quinto Circuito rechaza interpretaciones previas que limitaban la detención obligatoria a quienes ingresan directamente por la frontera. La mayoría sostiene que el término "solicitante de admisión" se aplica también a inmigrantes que llevan años residiendo en Estados Unidos mientras su proceso migratorio sigue activo.

En contraste, la jueza disidente advirtió que esta interpretación carece de precedentes históricos y podría vulnerar las garantías de debido proceso, dado que la ley original no estaba destinada a ampliar la detención obligatoria más allá de los límites tradicionales del sistema migratorio estadounidense.