¡Aviso importante! Obtener un pasaporte estadounidense puede parecer un proceso sencillo, no obstante, requiere cumplir con diversos requisitos y seguir pasos obligatorios. Debes completar los formularios de manera precisa y presentar la documentación necesaria, ya que cualquier error podría ocasionar retrasos o incluso la cancelación del trámite. ¿Qué debes tomar en cuenta?

EE. UU. prohíbe los pasaportes de los que se apresuraron a firmar este documento clave

Según ‘El Cronista’, uno de los errores más frecuentes al solicitar un pasaporte es firmar el formulario antes de tiempo, es decir, fuera de una oficina oficial o sin la supervisión de un agente autorizado. Este procedimiento es muy importante para el formulario DS-11, que se usa para nuevos pasaportes o en ciertos casos especiales.

EE. UU. prohíbe los pasaportes de los que se apresuraron a firmar este documento clave.

Si el documento se presenta ya firmado, existe el riesgo de que sea rechazado de manera automática. En Estados Unidos, es obligatorio que la firma del formulario de solicitud de pasaporte se realice en presencia de un agente autorizado.

Aquellos que firman antes de tiempo enfrentan la prohibición y retención de sus pasaportes. Si el formulario DS-11 se firma incorrectamente sin la supervisión adecuada, la solicitud será desestimada, lo que obligará a completar un nuevo formulario y a presentarse otra vez en una oficina autorizada.

Así puedes realizar el trámite de manera correcta

Bajo este contexto, para llevar a cabo la solicitud del pasaporte americano de manera efectiva, es necesario seguir ciertos pasos.

Primero, debes completar el formulario correspondiente, aunque no es necesario firmarlo en esta etapa. Luego, es fundamental agendar una cita en una oficina de aceptación. En el momento de la cita, deberás firmar el documento ante un agente autorizado. Es muy necesario presentar la documentación requerida para evitar contratiempos en el proceso.