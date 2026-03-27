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ALERTA MÁXIMA para viajeros en aeropuertos de EE. UU.: Ignorar este REQUISITO OBLIGATORIO podría costarte el vuelo y la detención inmediata

No verificar tu situación migratoria puede resultar en detenciones inmediatas o pérdida de vuelos, lo que afecta los planes de viaje y complica trámites pendientes.

Gabriela Zevallos
No verificar tu situación migratoria puede resultar en detenciones inmediatas.
No verificar tu situación migratoria puede resultar en detenciones inmediatas. | Composición: Líbero/ Gabriela Zevallos
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En medio del creciente despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varios aeropuertos de EE. UU., especialistas en migración advierten que no revisar tu estatus migratorio y el contenido de tu expediente migratorio antes de viajar puede traer consecuencias graves.

USCIS limita el asilo en EE. UU. solo a ciertos inmigrantes y endurece requisitos.

PUEDES VER: ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: el USCIS LIMITA EL ASILO solo a este grupo de personas y endurece requisitos

Ignorar esta verificación puede no solo poner en riesgo tus planes de vuelo, sino también costarte el vuelo y terminar en una detención inmediata, si existen trámites o alertas pendientes en tu historial.

Revisar tu estatus migratorio: sino, arriesgas detención

Los expertos recomiendan que ninguna persona con trámites migratorios pendientes, estatus incierto o historial no verificado se presente en un aeropuerto sin antes confirmar qué datos y antecedentes figuran en los registros del gobierno. Esta advertencia cobra aún más importancia después de casos recientes en los que viajeros han sido detenidos al intentar abordar un avión debido a órdenes de deportación o problemas no resueltos en su situación migratoria.

Estatus migratorio EE. UU.

No verificar tu situación migratoria puede resultar en detenciones inmediatas.

Incluso quienes cuentan con un estatus migratorio regular deben revisar su historial, ya que infracciones menores, como multas de tránsito, pueden derivar en detenciones bajo las políticas actuales. Sino se toman precauciones, cualquier error o trámite pendiente puede complicar un viaje familiar o laboral.

Cómo verificar tu estatus antes de volar

Para evitar problemas, el USCIS ofrece herramientas para consultar el estatus migratorio:

    1. Ingresa al portal oficial: www.uscis.gov/es
    2. Selecciona la opción “Verificar Estatus de Caso
    3. Introduce el número de recibo de 13 caracteres
    4. Consulta la información más reciente sobre tu trámite

Otra alternativa es solicitar un FOIA (Freedom of Information Act), que permite obtener de forma gratuita una copia completa del expediente migratorio. Revisar este documento con un especialista puede ayudar a:

  • Detectar errores en datos personales
  • Confirmar si un trámite sigue activo
  • Verificar la existencia de órdenes de deportación o salidas voluntarias incumplidas
    Sino se corrigen estos errores, los viajeros podrían enfrentar detención inmediata al presentarse en aeropuertos.

Prevención ante controles reforzados

Con el fortalecimiento de los controles migratorios y el uso extendido de datos biométricos, los especialistas coinciden en que revisar tu historial migratorio antes de viajar es fundamental, sino podrías enfrentar detenciones, retrasos o incluso la cancelación de tu vuelo.

Esta medida preventiva protege tanto a migrantes con estatus migratorio regular como a quienes tienen trámites pendientes o situaciones no resueltas ante las autoridades.

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